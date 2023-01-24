«Рейнджерс» вызвали 20-летнего Кайлле из АХЛ. Форвард набрал 4 очка в 7 матчах на МЧМ-2022

Теги Рейнджерс НХЛ АХЛ Хартфорд Вулф Пэк Самуэль Блэйз Уилл Кайлле Хоккей

Уилл Кайлле переведен в основной состав «Рейнджерс».

20-летний нападающий вызван из команды АХЛ. В свою очередь, форвард Самуэль Блэйз отправлен в «Хартфорд» для набора игровой формы.

Кайлле набрал 20 (13+7) очков при полезности «плюс 3» в 39 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

Он также выиграл МЧМ-2022 в составе сборной Канады, записав на свой счет 4 (2+2) балла при 25 минутах штрафа в 7 играх турнира.

«Рейнджерс» выбрали нападающего на драфте НХЛ-2020 во втором раунде под общим 60-м номером.

3 комментария

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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ну наконец-то! Кулли они так долго?
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oberkorn
Думается, рагс готовят обмен. Цель, либо кейн, либо хорват.
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progexpNN
Will Cuylle выиграл МЧМ 2022, который был проведен в августе 2023. Может вырасти во вполне приличного power форварда.
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