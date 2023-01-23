Тихонов о небинарных спортсменах: «Мне даже слышать о них противно. Хотят они соревноваться – делайте им отдельные игры»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о небинарных спортсменах.
«Я сторонник того, чтобы были чисто мужчины и чисто женщины, как соревновались со времен первых Олимпийских игр – там никого не было подобных, и вообще, мне даже слышать о них противно, честно вам скажу.
Хотят они соревноваться – делайте им отдельные игры, пусть они между собой соревнуются. Просто кино. До чего дошло человечество. Ужас. Олимпизм должен быть чистым», – сказал Тихонов.
Ирина Слуцкая: «Я хочу жить в нормальном мире, где есть мужчины и женщины, но нет «оно». Это моя позиция»
фи, противные.
Интересно, а Тихонов в лет уловил, кто это такие, их так и спрашивают - как вы относитесь к небинарным спортсменам ?)