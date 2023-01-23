Тихонов о небинарных спортсменах: «Мне даже слышать о них противно. Хотят они соревноваться – делайте им отдельные игры»

Теги Александр Тихонов ЛГБТ Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о небинарных спортсменах.

«Я сторонник того, чтобы были чисто мужчины и чисто женщины, как соревновались со времен первых Олимпийских игр – там никого не было подобных, и вообще, мне даже слышать о них противно, честно вам скажу.

Хотят они соревноваться – делайте им отдельные игры, пусть они между собой соревнуются. Просто кино. До чего дошло человечество. Ужас. Олимпизм должен быть чистым», – сказал Тихонов.

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15 комментариев

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Владимир Иванов
Ответ Viks
А жопа у них не слипнется от отдельных игр? - Пусть выступают в мужских соревнованиях.
Не слипнится...:).Она у них постоянно в работе...:).
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MagnusEinar
Там дофига игр надо, дофига сортов трансов существует))) возможно одно такое будет единственном экземпляре и станет олимпийским чемпионом больше раз чем Фелпс)))
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тоторо
Ответ maxell
Этот человек указывает всем какие игры проводить,даже не замечая,что спортсмены его страны уже соревнуются сами с собой.
слава блгу не с трансгендерами
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Наталья Куничкина
Почему вообще человеку, судимому за подстрекательство к убийству, постоянно дают трибуну для публичных выступлений? Вот уж кого должны были "отменить", так это его.
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tanusha
Ответ Viks
А жопа у них не слипнется от отдельных игр? - Пусть выступают в мужских соревнованиях.
Может быть, не отдельные игры, а отдельные группы спортсменов-трансгендеров в рамках одних игр?
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Viks
А жопа у них не слипнется от отдельных игр? - Пусть выступают в мужских соревнованиях.
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evgeeni
А че , разве нельзя сказать как есть? П..Л..и прочее..Эти "ценности" пусть на Западе и остаются.
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Wade Ohayo
Так в первых олимпийских играх женщинам участвовать нельзя было. Да и смотреть их тоже. Как всегда хотел пройти в историю и обделался.
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паби
Ответ Регион-36
Сегодня узнал новое слово - небинарные. Интересно, а Тихонов в лет уловил, кто это такие, их так и спрашивают - как вы относитесь к небинарным спортсменам ?)
Я,вообще то , тоже.Даже в яндексе набрала что это, а оказалось кто это.
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maxell
Этот человек указывает всем какие игры проводить,даже не замечая,что спортсмены его страны уже соревнуются сами с собой.
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banchik1
Ответ Регион-36
и где здесь "хамство" агрессия" итд ?) фи, противные.
Может, он про слова "мужчина" и " женщина" так)
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Регион-36
Ответ los merengues
Относиться негативно можете сколько влезет, но откуда такая хамская риторика, откуда такая агрессия? Раньше это считалось дурным тоном, тем более, когда это произносят люди старшего поколения. Что за времена хамов и быдла?
и где здесь "хамство" агрессия" итд ?)
фи, противные.
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Регион-36
Сегодня узнал новое слово - небинарные.
Интересно, а Тихонов в лет уловил, кто это такие, их так и спрашивают - как вы относитесь к небинарным спортсменам ?)
+2
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JL JL
Все понятно. Им методичку скинули. Отрабатывают и копеечку подсчитывают. Счас, сами знаете, кто еще повыскакивает и те же газы выпускать будет во все стороны. Ни стыда ни совести ни чести!
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los merengues
Относиться негативно можете сколько влезет, но откуда такая хамская риторика, откуда такая агрессия? Раньше это считалось дурным тоном, тем более, когда это произносят люди старшего поколения. Что за времена хамов и быдла?
+11
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-2
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