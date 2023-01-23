Билялетдинов о победе над «Трактором»: «Пропущенный гол напрашивался, но «Ак Барс» сыграл достаточно неплохо. Войнов получил маленькую травму»

Теги Ак Барс Трактор Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов Сергей Абрамов Вячеслав Войнов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Трактором» со счетом 4:1.

– Игра была неплохой, обе команды хотели показать хороший, дисциплинированный хоккей. Наша команда сыграла достаточно неплохо, я доволен игрой.

К сожалению, пропустили шайбу, но этот гол напрашивался, потому что соперник прибавил в движении, в активности, был настойчивым.

– У «Ак Барса» забивали и защитники, и нападающие. Была установка бросать со всех позиций?

– Мы всегда говорим, чтобы игроки бросали, есть возможность – надо бросать.

Не всегда можно добиться этого, потому что каждый пытается разыграть каким-то образом. Но если есть ситуация, нужно бросать. Установка такая постоянная.

– Многих болельщиков из Челябинска волнует, сыграет ли еще в этом сезоне Данис Зарипов.

– Это зависит от его здоровья.

– В третьем периоде вы как будто отдали инициативу. Хотели сохранить силу или «Трактор» поддавил?

– Мы говорили после второго периода, чтобы ребята продолжали играть. Но соперник действовал достаточно активно и создал много опасных моментов.

­– Вячеслав Войнов не играл во втором и третьем периодах. Как его состояние?

– Он получил маленькую травму, поэтому мы не стали его использовать.

– В тренерский штаб вернулся Сергей Абрамов. Это стало причиной преображения Тимура Билялова?

– Я считаю, что Сергей Михайлович – очень опытный тренер. Он давно работает и знает, как нужно это делать. Конечно, его заслуга большая. Больше ничего сказать не могу, он молодец, – сказал главный тренер «Ак Барса».

2 комментария

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Dok.Polet
Билл как всегда немногословен и все конкретно. Игра была просто отличная. Непонятно почему Трактор так безволен. Когда Шипа и Кага будут реализовывать моменты ?
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Ильфат Габдулвалиев
Зинатулла Хайдарович! Вы как всегда, все в точку, без лишних слов. Спасибо Вам и побед нашим парням!!!
+13
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+13
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