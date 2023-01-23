Билялетдинов о победе над «Трактором»: «Пропущенный гол напрашивался, но «Ак Барс» сыграл достаточно неплохо. Войнов получил маленькую травму»

прокомментировал победу над со счетом 4:1.

– Игра была неплохой, обе команды хотели показать хороший, дисциплинированный хоккей. Наша команда сыграла достаточно неплохо, я доволен игрой.

К сожалению, пропустили шайбу, но этот гол напрашивался, потому что соперник прибавил в движении, в активности, был настойчивым.

– У «Ак Барса» забивали и защитники, и нападающие. Была установка бросать со всех позиций?

– Мы всегда говорим, чтобы игроки бросали, есть возможность – надо бросать.

Не всегда можно добиться этого, потому что каждый пытается разыграть каким-то образом. Но если есть ситуация, нужно бросать. Установка такая постоянная.

– Многих болельщиков из Челябинска волнует, сыграет ли еще в этом сезоне .

– Это зависит от его здоровья.

– В третьем периоде вы как будто отдали инициативу. Хотели сохранить силу или «Трактор» поддавил?

– Мы говорили после второго периода, чтобы ребята продолжали играть. Но соперник действовал достаточно активно и создал много опасных моментов.

­– не играл во втором и третьем периодах. Как его состояние?

– Он получил маленькую травму, поэтому мы не стали его использовать.

– В тренерский штаб вернулся Сергей Абрамов. Это стало причиной преображения Тимура Билялова?

– Я считаю, что Сергей Михайлович – очень опытный тренер. Он давно работает и знает, как нужно это делать. Конечно, его заслуга большая. Больше ничего сказать не могу, он молодец, – сказал главный тренер « ».