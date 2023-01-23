Гатиятулин после 1:4 от «Ак Барса»: «Третий период – это то, как «Трактор» должен играть весь матч. Не верили в свои силы в первые два периода»

Теги Ак Барс Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин дал комментарий после поражения от «Ак Барса» со счетом 1:4.

Это поражение стало третьим подряд для челябинского клуба, который замыкает таблицу Восточной конференции.

– Первые два периода сыграли не так, как хотели. Не верили в свои силы, действовали робко, не было нацеленности на ворота. Играли в поперечный хоккей.

В третьем отрезке поменяли сочетания, в перерыве указали, в чем нужно добавить. Завладели инициативой, были моменты, но мы ими не воспользовались, а соперник наказал нас за ошибки.

– Смотрите турнирную таблицу, следите за результатами соперников, которые ведут борьбу за плей-офф?

– Знаем, что происходит в турнирной таблице.

Здесь все без исключения понимают нашу ситуацию. На каждый матч выходим как на последний. Важно, чтобы все понимали, что давление не должно сказываться на качестве игры.

– В первом периоде «Ак Барс» задавил своим авторитетом?

– Разберемся. Возможно, на кого-то это повлияло.

– Как сделать так, чтобы «Трактор» играл стабильно?

– Надо играть увереннее. Хоккей – это командная игра.

У нас есть видеоразборы с ребятами. Мы смотрим моменты, разбираем ошибки. Сегодняшний третий период – это то, как мы должны играть весь матч.

– Борьба за плей-офф давит на игроков?

– Конечно, но это давление не должно сказываться на качестве игры, – сказал главный тренер «Трактора».

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
srs
Ответ Вадим Хамидуллин
Пустые слова Анвара. Они уже поняли что даже в попадание плей офф им не по силам. Нету рвение нету ничего. Сейчас они просто отговариваются что это не так. Что там надо было...
Трактор отделяет от зоны плей-офф одна победа. Сей момент непосильной задачей ну никак не назовёшь. То во что играют это да печалит(как и АБ, и очень немалая часть Кахаэль)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
1960лоцман
Ответ strashnov
Готовьтесь к следующему сезону. Надеюсь после такого провального сезона, будут приняты хоть какие то меры. Или опять начнут нам втирать что все нормально, просто матчи через день, не успели восстановиться. Посмотрите против кого будем играть оставшиеся матчи. Плей офф мимо Трактора! Ну последнее место это тоже ХОРОШО!!!! Ведь состав такой что на последнем месте как раз и сидеть. А Телегина надо прям сейчас гнать!
Уже начали предпринимать ,сняли Савина ,только что толку от этого действия в концовке сезона,это надо было делать до начала сезона , ведь было видно не вооруженным глазом что Трактор полностью провалил селекционную работу в межсезонье ,все что то ждали и искали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
1960лоцман
Ответ Вадим Хамидуллин
Пустые слова Анвара. Они уже поняли что даже в попадание плей офф им не по силам. Нету рвение нету ничего. Сейчас они просто отговариваются что это не так. Что там надо было...
Им по силам занять хоть не последнее место .это все на что мы способны в этом сезоне,к сожалению.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
1960лоцман
Конечно Радулов просто должен был получить 5+20 ,но и это не помогло бы ,игры нет ,команды нет,был небольшой всплеск после перерыва и все сдулись. . Сейчас Трактор занимает свое законное место в турнирной таблице в этом сезоне,Все его конкуренты Амур, Нефтехимик ,Барыс бьются ,а мы отрабатываем номер.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Хамидуллин
Пустые слова Анвара. Они уже поняли что даже в попадание плей офф им не по силам. Нету рвение нету ничего. Сейчас они просто отговариваются что это не так. Что там надо было...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
strashnov
Готовьтесь к следующему сезону. Надеюсь после такого провального сезона, будут приняты хоть какие то меры. Или опять начнут нам втирать что все нормально, просто матчи через день, не успели восстановиться. Посмотрите против кого будем играть оставшиеся матчи. Плей офф мимо Трактора! Ну последнее место это тоже ХОРОШО!!!! Ведь состав такой что на последнем месте как раз и сидеть. А Телегина надо прям сейчас гнать!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
babikin74@icloud.com
Ответ Vadyan_chel1994
В команде весь сезон отсутствует элементарная командная дисциплина. Регулярно штрафы в атаке и за 6 игрока. И это вина тренера. И в течение сезона никаких выводов не сделано. А что касается игры в защите - это ноу коментс. Они тупо не знают че делать и регулярно обрезаются. Тренера давно пора было менять, и команда бы взбрдрилась. Но этот сезон на увольнение наиграли все от гендира до помощников тренера
👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна
Просто слов нет уже. Оборона просто спят все. В атаке играют вяло. Огня в глазах нет. Интересно кого оставят на следующий сезон. Одним словом опозорились
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мик джагер
Наверное в 3 периоде Казань решила поберечь силы перед Уфой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Моисеев
Ак барс показал что на голову сильнее...такое ощущение что играли не основным составом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
srs
Ответ leon74
Анвар,имей совесть,уйди сам.
Вместе с Биллом, Откатом и Сдерживающими звеньями за пределы лиги. Сборных
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Чавыкин
Сейчас уже поздно что-то менять,поезд ушел, и далеко,весь сезон не игра,а сплошное отбывание номера.Платить миллионы надо за игру или хотя бы за старание.Нет ни одного нормального защитника,кроме Хэмилтона.В нападении стараются 3-4 игрока,остальные балласт.Это при теперешнем руководстве,которое надо было гнать поганой метлой ещё в начале октября.Даже кто играл хорошо в прошлый сезон,всё сдулись.Ну не могут же все лидеры все вместе разлучиться играть в хоккей,значит дело в РУКАМИ ВОДИТЕЛЯХ!!!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RVC
Ответ marshal .masha
Даже при этом Ак Барс забил в третьем 2 , а Трактор 1)
1-1 в третьем)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey2517
Как АК Барс буквально не давно играл?С такими именами…Пришёл Зинэтула Хайдярович ну,и пошло дело .?.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marshal .masha
Ответ Alex9999995
В третьем периоде Ак Барс отдал инициативу, это не заслуга Трактора!
Даже при этом Ак Барс забил в третьем 2 , а Трактор 1)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadyan_chel1994
В команде весь сезон отсутствует элементарная командная дисциплина. Регулярно штрафы в атаке и за 6 игрока. И это вина тренера. И в течение сезона никаких выводов не сделано. А что касается игры в защите - это ноу коментс. Они тупо не знают че делать и регулярно обрезаются. Тренера давно пора было менять, и команда бы взбрдрилась. Но этот сезон на увольнение наиграли все от гендира до помощников тренера
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Не веришь в свои силы? Вали.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brazil Barys
Трактор походу железно мимо ПО. Есть вопрос по Барысу . НХ и Амур показывают отличную игру. Адмирал кажется вылетит из 8.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир
Мы без плова остались!! Может это и к лучшему!?!? Не знаю, как ответить на этот вопрос! Обидно! Конкуренты побеждают.. Шансов всё меньше!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leon74
Анвар,имей совесть,уйди сам.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Дегтярев
3 период проиграли, со слов анвара так и надо действовать!!! Помоему он сам не понимает че несёт.... Спасибо за сезон, в таблицу смысла смотреть не вижу
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex9999995
В третьем периоде Ак Барс отдал инициативу, это не заслуга Трактора!
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимур Тухватуллин
Истерический смех 😆😆😆😭😭😭🤣🤣😂😭🥳
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий