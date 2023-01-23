Гатиятулин после 1:4 от «Ак Барса»: «Третий период – это то, как «Трактор» должен играть весь матч. Не верили в свои силы в первые два периода»

дал комментарий после поражения от « » со счетом 1:4.

Это поражение стало третьим подряд для челябинского клуба, который замыкает таблицу Восточной конференции.

– Первые два периода сыграли не так, как хотели. Не верили в свои силы, действовали робко, не было нацеленности на ворота. Играли в поперечный хоккей.

В третьем отрезке поменяли сочетания, в перерыве указали, в чем нужно добавить. Завладели инициативой, были моменты, но мы ими не воспользовались, а соперник наказал нас за ошибки.

– Смотрите турнирную таблицу, следите за результатами соперников, которые ведут борьбу за плей-офф?

– Знаем, что происходит в турнирной таблице.

Здесь все без исключения понимают нашу ситуацию. На каждый матч выходим как на последний. Важно, чтобы все понимали, что давление не должно сказываться на качестве игры.

– В первом периоде «Ак Барс» задавил своим авторитетом?

– Разберемся. Возможно, на кого-то это повлияло.

– Как сделать так, чтобы «Трактор» играл стабильно?

– Надо играть увереннее. Хоккей – это командная игра.

У нас есть видеоразборы с ребятами. Мы смотрим моменты, разбираем ошибки. Сегодняшний третий период – это то, как мы должны играть весь матч.

– Борьба за плей-офф давит на игроков?

– Конечно, но это давление не должно сказываться на качестве игры, – сказал главный тренер « ».