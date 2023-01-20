Орлов сделал 2 передачи в матче с «Аризоной». У него 16 очков в 32 играх

Теги Вашингтон Аризона НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сделал 2 передачи в матче с «Аризоной».

Россиянин отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (4:0).

На его счету стало 16 (3+13) очков в 32 играх сезона при полезности «+13». В последних 3 матчах у игрока 4 (1+3) балла. 

Сегодня Орлов (21:17, 2:30 – в большинстве, 1:09 – в меньшинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и применил 3 силовых приема. 

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