Сергей Брылин: «У Кросби практически нет слабых сторон. Ответственен в обороне, с шайбой создает моменты – в этом его ценность»
Сергей Брылин высказался о Сидни Кросби.
«Нью-Джерси» обыграл «Питтсбург» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Команда построена вокруг Кросби и Евгения Малкина. Они до сих пор являются ведущими игроками в том числе и лиги.
Вчера мы смогли в какой-то степени сдержать их: Кросби забил первый гол, но Витек Ванечек сыграл успешно, и в конечном счете мы сумели победить в овертайме. Они всегда опасны на льду, поэтому им нужно уделять особое внимание.
У Кросби практически нет слабых сторон. Он хорошо играет и с шайбой, и без шайбы. В зоне обороны он играет ответственно, а когда он с шайбой, то создает моменты для себя и других. В этом вся его и ценность», – сказал тренер «Дэвилс».
У него не пропала скорость и ловкость как у Малыча например (габариты конечно сказываются), плюс всё еще есть желание играть в хоккей.
Так что надеюсь сезончика 3-4 и Кросби и Малыч и Ови и Кейн (Чикаго) и Павс (Звезды) нас еще порадуют своей игрой и своим мастерством.