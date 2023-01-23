Сергей Брылин: «У Кросби практически нет слабых сторон. Ответственен в обороне, с шайбой создает моменты – в этом его ценность»

высказался о .

« » обыграл « » (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

«Команда построена вокруг Кросби и Евгения Малкина. Они до сих пор являются ведущими игроками в том числе и лиги.

Вчера мы смогли в какой-то степени сдержать их: Кросби забил первый гол, но Витек Ванечек сыграл успешно, и в конечном счете мы сумели победить в овертайме. Они всегда опасны на льду, поэтому им нужно уделять особое внимание.

У Кросби практически нет слабых сторон. Он хорошо играет и с шайбой, и без шайбы. В зоне обороны он играет ответственно, а когда он с шайбой, то создает моменты для себя и других. В этом вся его и ценность», – сказал тренер «Дэвилс».