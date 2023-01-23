Сергей Брылин: «У Кросби практически нет слабых сторон. Ответственен в обороне, с шайбой создает моменты – в этом его ценность»

Теги Нью-Джерси Питтсбург Сергей Брылин Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ ТАСС Хоккей

Сергей Брылин высказался о Сидни Кросби.

«Нью-Джерси» обыграл «Питтсбург» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Команда построена вокруг Кросби и Евгения Малкина. Они до сих пор являются ведущими игроками в том числе и лиги.

Вчера мы смогли в какой-то степени сдержать их: Кросби забил первый гол, но Витек Ванечек сыграл успешно, и в конечном счете мы сумели победить в овертайме. Они всегда опасны на льду, поэтому им нужно уделять особое внимание.

У Кросби практически нет слабых сторон. Он хорошо играет и с шайбой, и без шайбы. В зоне обороны он играет ответственно, а когда он с шайбой, то создает моменты для себя и других. В этом вся его и ценность», – сказал тренер «Дэвилс».

4 комментария

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sed3009
Ответ VintDV
Кросби отличный двусторонний форвард. Его можно выпускать в любых сочетаниях. травмы сказались конечно на нем, но он еще очень и очень хорош. У него не пропала скорость и ловкость как у Малыча например (габариты конечно сказываются), плюс всё еще есть желание играть в хоккей. Так что надеюсь сезончика 3-4 и Кросби и Малыч и Ови и Кейн (Чикаго) и Павс (Звезды) нас еще порадуют своей игрой и своим мастерством.
Павелски вряд-ли так долго сможет.
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VintDV
Кросби отличный двусторонний форвард. Его можно выпускать в любых сочетаниях. травмы сказались конечно на нем, но он еще очень и очень хорош.
У него не пропала скорость и ловкость как у Малыча например (габариты конечно сказываются), плюс всё еще есть желание играть в хоккей.
Так что надеюсь сезончика 3-4 и Кросби и Малыч и Ови и Кейн (Чикаго) и Павс (Звезды) нас еще порадуют своей игрой и своим мастерством.
+4
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+2
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Шамиль Шамшетдинов
Брылин красавчик!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Splin
Кросби хорош
+8
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+6
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