Мартемьянов о 4:6 с «Амуром»: «Куча потерь, чувствовалась недооценка. Большинство «Сибири» начинает волновать – огромное количество ошибок, сумасшествие»

Теги Сибирь Амур КХЛ Валентин Пьянов Андрей Мартемьянов Владимир Бутузов Максим Сушко Никита Шашков Иван Климович Хоккей

Андрей Мартемьянов объяснил поражение от «Амура» со счетом 4:6.

По ходу игры «Сибирь» вела в счете 3:0 и 4:1.

– Правильный хоккей показывали до восьмой минуты. После этого сбились непонятно на что.

Куча удалений, куча потерь шайбы. Чувствовалась недооценка соперника. И самоотдача, и игра наших хоккеистов меня не удовлетворила.

– Почему Максим Сушко сел на скамейку?

– Причины и в игре, и в выполнении игрового задания. Его игра не удовлетворила. Жесткий разговор уже состоялся.

– Как сыграл Иван Климович?

– Понюхал пороху, сыграл без ошибок. Пусть хоть несколько смен, но уже в его копилку. Молодец.

– Почему произошла смена позиций Владимира Бутузова и Валентина Пьянова в большинстве?

– Большинство меня уже начинает волновать. Уже который матч без опасных моментов. Парням надо понять, что они хотят, выходя на лед. Огромное количество ошибок в передачах, сумасшествие какое-то.

Бросали, но мало закрывали вратаря. Безобразно лезли на пятачок. Легкие [голы] забили очень, они не трудовые. Мы не приложили особых усилий – это подломило.

Никита Шашков не играл, что с ним и будут ли использованы резервы?

– Резервов у нас нет. Климович – резерв. А из нападающих вряд ли кто-то выйдет.

В себе будем резервы искать, в командной игре, это и давало нам результат. У Шашкова повреждение, которое постоянно его беспокоит. Не было движения, он не успевал в некоторых моментах, – сказал главный тренер «Сибири».

17 комментариев

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Сибирский литовец
Ответ Susumi
Привет! Да не говори в дальнее плавание ушли на Тихий океан...))) Дай бог чтобы с победами. Разозлил нас "Амур" не на шутку. Ответочку бы надо им сделать. Вчера ихний тренер так вдохновенно давал интервью после победы, я даже подумал, что выиграли Кубок Стэнли...)))
А ведь могли быть на 1 месте с Авто
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Susumi
Ответ Сибирский литовец
Будут там полгода теперь играть со всякими Адмиралами )
Привет! Да не говори в дальнее плавание ушли на Тихий океан...))) Дай бог чтобы с победами. Разозлил нас "Амур" не на шутку. Ответочку бы надо им сделать. Вчера ихний тренер так вдохновенно давал интервью после победы, я даже подумал, что выиграли Кубок Стэнли...)))
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забанинныйСевер12
Ответ Дмитрий Макаров
Ага, были похожие сценарии, Кун-лунь к примеру, с 0:5 помнится отыгрались...
И мы потом в плей-офф не попали из-за этого, это с юрзиновым было тоже примерно в это время под конец сезона.
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АХИЛЕС
Да если попадёте в плей-офф на Амур вылетите в первом же раунде при такой игре
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Сибирский литовец
Ответ Susumi
Удачи "Сибири" на Дальнем Востоке! ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
Будут там полгода теперь играть со всякими Адмиралами )
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Сибирский литовец
Когда забили 3 шайбы за первые 7 минут , то сразу подумал - ничем хорошим это не закончится
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Дмитрий Макаров
Ответ забанинныйСевер12
Кто давно следит за командой знают, что вот такое вот лихое начало, сулит грустный конец, это не первый раз, надо учится играть такие игры, у меня прям в голове нарисовался такой сценарий когда пошли какие-то тупые удаления и вата. Это хороший урок перед самым трудным выездом сезона, встряхнули Сибирь, молоряги Амур, а то на Епанчинцева смотреть больно было после 0-3 на восьмой минуте, хочется пожелать этому тренеру удачи, лично у меня он вызывает интерес, так как я живу в Ханты-Мансийске и он завоевал кубок для местного клуба, это были неповторимые эмоции. Хотелось бы что бы и родная Сибирь что нибудь завоевала, шанс есть, готовимся.
Ага, были похожие сценарии, Кун-лунь к примеру, с 0:5 помнится отыгрались...
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забанинныйСевер12
Кто давно следит за командой знают, что вот такое вот лихое начало, сулит грустный конец, это не первый раз, надо учится играть такие игры, у меня прям в голове нарисовался такой сценарий когда пошли какие-то тупые удаления и вата. Это хороший урок перед самым трудным выездом сезона, встряхнули Сибирь, молоряги Амур, а то на Епанчинцева смотреть больно было после 0-3 на восьмой минуте, хочется пожелать этому тренеру удачи, лично у меня он вызывает интерес, так как я живу в Ханты-Мансийске и он завоевал кубок для местного клуба, это были неповторимые эмоции. Хотелось бы что бы и родная Сибирь что нибудь завоевала, шанс есть, готовимся.
+1
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+1
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Susumi
Удачи "Сибири" на Дальнем Востоке! ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
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Дмитрий Макаров
Ответ Artem Yudin
Тоже по ОТС смотрите? Скажи гоп... поэтому и не интересно смотреть с местечковым комментаторами
Нет, я на стадионе смотрел.
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Artem Yudin
Ответ Дмитрий Макаров
Всё бывает, нет побед без поражений, исправляем ошибки, двигаемся вперёд, всё в порядке, моя Сибирь, моя команда!!!
Вывод можно было сделать ещё по игре с Адмиралом...
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Artem Yudin
Ответ Дмитрий Макаров
Дааа, и...... ЯЯяяяяяковлев Забииииииллллл!!!!!!!
Тоже по ОТС смотрите? Скажи гоп... поэтому и не интересно смотреть с местечковым комментаторами
+1
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+1
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Дмитрий Макаров
Дааа, и...... ЯЯяяяяяковлев Забииииииллллл!!!!!!!
0
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Олег Предвечный
Сибири респект. Лидерство сохранили,у Амура щанс появился, ну а ошибки у Всех бывают.....Не имей сто рублей, а имей сто друзей....
+4
-1
+3
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Максим Литвинов
Играли как могли, хотя могли лучше, но что вышло то вышло. Амур с победой. Ну а Сибирь сделает работу над ошибками и в Хабаровске вернёт долг надеюсь...
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serg215
Ответ Дмитрий Макаров
Всё бывает, нет побед без поражений, исправляем ошибки, двигаемся вперёд, всё в порядке, моя Сибирь, моя команда!!!
👍🏻✊🏻🤝
0
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0
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Дмитрий Макаров
Всё бывает, нет побед без поражений, исправляем ошибки, двигаемся вперёд, всё в порядке, моя Сибирь, моя команда!!!
+9
-1
+8
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