Мартемьянов о 4:6 с «Амуром»: «Куча потерь, чувствовалась недооценка. Большинство «Сибири» начинает волновать – огромное количество ошибок, сумасшествие»

объяснил поражение от « » со счетом 4:6.

По ходу игры « » вела в счете 3:0 и 4:1.

– Правильный хоккей показывали до восьмой минуты. После этого сбились непонятно на что.

Куча удалений, куча потерь шайбы. Чувствовалась недооценка соперника. И самоотдача, и игра наших хоккеистов меня не удовлетворила.

– Почему Максим Сушко сел на скамейку?

– Причины и в игре, и в выполнении игрового задания. Его игра не удовлетворила. Жесткий разговор уже состоялся.

– Как сыграл Иван Климович?

– Понюхал пороху, сыграл без ошибок. Пусть хоть несколько смен, но уже в его копилку. Молодец.

– Почему произошла смена позиций и в большинстве?

– Большинство меня уже начинает волновать. Уже который матч без опасных моментов. Парням надо понять, что они хотят, выходя на лед. Огромное количество ошибок в передачах, сумасшествие какое-то.

Бросали, но мало закрывали вратаря. Безобразно лезли на пятачок. Легкие [голы] забили очень, они не трудовые. Мы не приложили особых усилий – это подломило.

– не играл, что с ним и будут ли использованы резервы?

– Резервов у нас нет. Климович – резерв. А из нападающих вряд ли кто-то выйдет.

В себе будем резервы искать, в командной игре, это и давало нам результат. У Шашкова повреждение, которое постоянно его беспокоит. Не было движения, он не успевал в некоторых моментах, – сказал главный тренер «Сибири».