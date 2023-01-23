«Сибирь» забила три гола «Амуру» за 8 минут первого периода

Теги Сибирь Амур КХЛ Денис Голубев Валентин Пьянов Андрей Мартемьянов Алексей Яковлев Хоккей

«Сибирь» забросила три быстрых шайбы в матче с «Амуром».

Команда тренера Андрея Мартемьянова забила три гола в течение первых восьми минут матча Фонбет чемпионата КХЛ.

На отметке 00:23 отличился Валентин Пьянов, на 05:33 преимущество удвоил Денис Голубев, на 07:49 третий гол команды забил Алексей Яковлев.

После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб дальневосточников взял тайм-аут. С первых минут в воротах хабаровской команды играет Янис Калниньш.

7 комментариев

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Brazil Barys
И обделались на последних 8 минутах.
+3
-3
0
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Xell
В новости допишите И при этом проиграла)))
+4
-3
+1
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Виталий Веревкин
Ответ Сергей Орлов
А потом пропустила пять)))
Уже шесть👎👎👎👎 . Хотели на 😬😬😬
+2
0
+2
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Алексей Тарлыков
Ответ Сергей Орлов
А потом пропустила пять)))
UPD:6)))
+3
-3
0
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Сергей Орлов
Ответ Sibirachok
Ай молодцы "Сибирь"!👍
А потом пропустила пять)))
+7
-2
+5
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Туман
После второй Аликин в воротах Амура
+2
-2
0
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Sibirachok
Ай молодцы "Сибирь"!👍
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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