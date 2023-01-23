«Сибирь» забила три гола «Амуру» за 8 минут первого периода
«Сибирь» забросила три быстрых шайбы в матче с «Амуром».
Команда тренера Андрея Мартемьянова забила три гола в течение первых восьми минут матча Фонбет чемпионата КХЛ.
На отметке 00:23 отличился Валентин Пьянов, на 05:33 преимущество удвоил Денис Голубев, на 07:49 третий гол команды забил Алексей Яковлев.
После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб дальневосточников взял тайм-аут. С первых минут в воротах хабаровской команды играет Янис Калниньш.
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