«Сибирь» забила три гола «Амуру» за 8 минут первого периода

« » забросила три быстрых шайбы в матче с « ».

Команда тренера забила три гола в течение первых восьми минут матча Фонбет чемпионата .

На отметке 00:23 отличился Валентин Пьянов, на 05:33 преимущество удвоил , на 07:49 третий гол команды забил Алексей Яковлев.

После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб дальневосточников взял тайм-аут. С первых минут в воротах хабаровской команды играет Янис Калниньш.