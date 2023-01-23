«Нью-Джерси» еще не вел переговоры с Грейвсом о контракте. У защитника 16 очков и «плюс 29» в этом сезоне

Теги Нью-Джерси НХЛ Райан Грейвс Хоккей

«Нью-Джерси» еще вели переговоры о новом контракте с Райаном Грейвсом.

Об этом сообщил представитель хоккеиста Ален Руа.

Соглашение 27-летнего защитника с кэпхитом 3,166 миллиона долларов истекает после нынешнего сезона. Затем канадский игрок может стать неограниченно свободным агентом.

Грейвс набрал 16 (5+11) очков при полезности «плюс 29» в 43 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 18:59.

3 комментария

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Zomourning33
Ответ Serge Vendino
Грейвс и в Колорадо был лучшим по +-, так что это не случайность
Пусть и с большим запасом, но был он лидером по +/- в Колорадо лишь 1 раз из 3 сезонов, так что это точно случайность. Т.к. за сезон до этого по +/- он был на 9 месте в команде, а через год после лучшего результата 5-6 на ровне с Жираром.
О случайности говорит и то, что в прошлом сезоне во всем ростере НДД по +/- он был на 27 месте с показателем -9.
Нормальные у него горки, стабильностью тут и не пахнет.
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Serge Vendino
Ответ Afinogenov
"+29" - это заслуга всей команды, которая сейчас прекрасно играет. У Гудро в прошлом сезоне тоже было много "плюсов" в статистике - а в новой команде?) Но Грейвс точно наиграл на больше, чем 3,1 за сезон. Но и не нужно сбрасывать со счетов классный сезон.
Грейвс и в Колорадо был лучшим по +-, так что это не случайность
+7
-1
+6
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Afinogenov
"+29" - это заслуга всей команды, которая сейчас прекрасно играет. У Гудро в прошлом сезоне тоже было много "плюсов" в статистике - а в новой команде?)

Но Грейвс точно наиграл на больше, чем 3,1 за сезон. Но и не нужно сбрасывать со счетов классный сезон.
+6
-1
+5
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