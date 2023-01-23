«Нью-Джерси» еще не вел переговоры с Грейвсом о контракте. У защитника 16 очков и «плюс 29» в этом сезоне
«Нью-Джерси» еще вели переговоры о новом контракте с Райаном Грейвсом.
Об этом сообщил представитель хоккеиста Ален Руа.
Соглашение 27-летнего защитника с кэпхитом 3,166 миллиона долларов истекает после нынешнего сезона. Затем канадский игрок может стать неограниченно свободным агентом.
Грейвс набрал 16 (5+11) очков при полезности «плюс 29» в 43 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 18:59.
О случайности говорит и то, что в прошлом сезоне во всем ростере НДД по +/- он был на 27 месте с показателем -9.
Нормальные у него горки, стабильностью тут и не пахнет.
Но Грейвс точно наиграл на больше, чем 3,1 за сезон. Но и не нужно сбрасывать со счетов классный сезон.