«Нью-Джерси» еще не вел переговоры с Грейвсом о контракте. У защитника 16 очков и «плюс 29» в этом сезоне

« » еще вели переговоры о новом контракте с Райаном Грейвсом.

Об этом сообщил представитель хоккеиста Ален Руа.

Соглашение 27-летнего защитника с кэпхитом 3,166 миллиона долларов истекает после нынешнего сезона. Затем канадский игрок может стать неограниченно свободным агентом.

Грейвс набрал 16 (5+11) очков при полезности «плюс 29» в 43 матчах текущего регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 18:59.