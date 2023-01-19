«Я был не прав. Кто я такой, чтобы навязывать свои чувства другим?» Торторелла о словах, что отправит игрока на лавку, если он не встанет при исполнении гимна

Теги Филадельфия Джон Торторелла НХЛ Хоккей

Джон Торторелла признался, что был не прав из-за высказывания в 2016 году про отношение к гимну США.

В 2016 году квотербек Колин Каперник решил не подниматься во время исполнения гимна в знак протеста против расового неравенства.

Торторелла, который тогда тренировал «Коламбус», дал понять, что хоккеисты должны уважать гимн: «Если кто-нибудь из моих игроков будет сидеть во время исполнения гимна, то он просидит на лавке весь матч».

Об этом высказывании Торторелле напомнили на фоне отказа Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2).

«Я многому научился благодаря тому опыту. 

Мне противны мои чувства к любому протесту против флага во время исполнения гимна. По сей день это вызывает у меня отвращение. Это мои чувства. Не могу переложить их на кого-то другого.

Так что я был не прав, говоря это тогда. Не осознавал, что ошибался. Кто я такой, чтобы навязывать свои чувства другим? Здесь та же самая ситуация», – сказал главный тренер «Филадельфии».

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6 комментариев

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Василий Птичкин
Ответ Maturmalai
Что только доказывает, что гомофобия в Америке остается проблемой, и такие акции все еще нужны.
Судя по произошедшему, подобные акции работают в обратную сторону. Это ненормально, когда мейнстримовые спортивные журналисты клеймят человека, а население ему выказывает такую поддержку. Такое ощущение, что они из разных миров. Я не знаток американских реалий, но судя по спорам в соцсетях, людям порядком надоело навязывание.
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Maturmalai
Ответ Василий Птичкин
С чего бы это? Судя по распроданным футболкам, популярность его только выросла.
Что только доказывает, что гомофобия в Америке остается проблемой, и такие акции все еще нужны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Василий Птичкин
Ответ Maturmalai
Теперь ждем, что Проворов скажет, что был неправ отказавшись от участия в акции. Чем ближе к истечению контракта, тем вероятнее это случится.
С чего бы это? Судя по распроданным футболкам, популярность его только выросла.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vesh
слова мудрого человека
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maturmalai
Теперь ждем, что Проворов скажет, что был неправ отказавшись от участия в акции. Чем ближе к истечению контракта, тем вероятнее это случится.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Заголовок надо поправить)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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