«Я был не прав. Кто я такой, чтобы навязывать свои чувства другим?» Торторелла о словах, что отправит игрока на лавку, если он не встанет при исполнении гимна

признался, что был не прав из-за высказывания в 2016 году про отношение к гимну США.

В 2016 году квотербек Колин Каперник решил не подниматься во время исполнения гимна в знак протеста против расового неравенства.

Торторелла, который тогда тренировал «Коламбус», дал понять, что хоккеисты должны уважать гимн: «Если кто-нибудь из моих игроков будет сидеть во время исполнения гимна, то он просидит на лавке весь матч».

Об этом высказывании Торторелле напомнили на фоне отказа Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2).

«Я многому научился благодаря тому опыту.

Мне противны мои чувства к любому протесту против флага во время исполнения гимна. По сей день это вызывает у меня отвращение. Это мои чувства. Не могу переложить их на кого-то другого.

Так что я был не прав, говоря это тогда. Не осознавал, что ошибался. Кто я такой, чтобы навязывать свои чувства другим? Здесь та же самая ситуация», – сказал главный тренер «Филадельфии».