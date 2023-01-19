Цена обмена Тэйвса – выбор во 2-м или 3-м раунде драфта

Теги возможные переходы Чикаго НХЛ Джонатан Тэйвс Эллиотт Фридман Хоккей

Стало известно, какую компенсацию хочет получить «Чикаго» за Джонатана Тэйвса.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Блэкхокс» могут согласиться на обмен канадского центрфорварда за выбор во втором или третьем раунде драфта.

Фридман отметил, что получил такие данные от двух команд НХЛ.

Контракт 34-летнего нападающего с кэпхитом 10,5 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона.

Тэйвс набрал 25 (12+13) очков при полезности «минус 20» в 41 матче текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Джонатан – трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

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6 комментариев

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Why always me?!
Если Чикаго удержит половину зарплаты Тэйвса, то кто его возьмёт даже за выбор в третьем раунде? Клубы, которые легко его могут включить в платёжку - Детройт, Баффало, Анахайм, Аризона на плей-офф не претендуют. Они его только за доплату возьмут. В остальных клубах даже если кто-то из дорогих игроков в долгосрочный LTIR уйдёт, то помимо Тэйвса в НХЛ есть варианты поинтереснее. Доиграет контракт в Чикаго.
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Serge Vendino
Ответ Белый офицер
В зависимости от того сколько Щикаго удержит его зп. ))
У него такой контрактище, что тут возможна схема с удержанием контракта не только в Чикаго
+1
0
+1
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Дмитрий Фещенко
Вроде бы сейчас Тэйвз уже не тот парень, который определяет игру команды и за то, чтобы взять его в аренду для придания глубины дорого и даже за пол цены его контракт уместит не каждый соискатель КС.
+3
0
+3
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j-rich
Ответ Белый офицер
В зависимости от того сколько Щикаго удержит его зп. ))
Ну само собой что половину. Рискну предположить, что уйдёт в Виннипег, там классных нападающих на две тройки, да и с Дюбуа непонятно что будет, а команда уверенно мчится в ПО
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-3
-3
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Антон Якимцев
Недорого за священную корову Hawks.
+1
-1
0
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Белый офицер
В зависимости от того сколько Щикаго удержит его зп. ))
+2
0
+2
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