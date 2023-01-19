Цена обмена Тэйвса – выбор во 2-м или 3-м раунде драфта

Стало известно, какую компенсацию хочет получить « » за .

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Блэкхокс» могут согласиться на обмен канадского центрфорварда за выбор во втором или третьем раунде драфта.

Фридман отметил, что получил такие данные от двух команд НХЛ.

Контракт 34-летнего нападающего с кэпхитом 10,5 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона.

Тэйвс набрал 25 (12+13) очков при полезности «минус 20» в 41 матче текущего регулярного чемпионата .

Джонатан – трехкратный обладатель Кубка Стэнли.