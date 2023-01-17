Джонатан Тэйвс: «Чикаго» пытается нажать кнопку перезагрузки. Возможно, перемены – не так уж и плохо, в том числе и для меня»

допустил мысль об уходе из «Чикаго».

Контракт 34-летнего нападающего с кэпхитом 10,5 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона.

Тэйвс набрал 24 (12+12) очка в 40 матчах текущего регулярного чемпионата .

«Одна часть меня до сих пор не хочет признавать ситуацию и хочет остаться в « », чтобы завершить свою карьеру здесь.

Но есть и другая часть меня, которая видит, что клуб и сама организация пытаются нажать на кнопку перезагрузки. И что, возможно, перемены – это не так уж и плохо для всех, и для меня в том числе.

Это непростая ситуация, последний год моего контракта. Я уже какое-то время не играл в свой лучший хоккей, поэтому я не уверен в том, что меня ждет.

Но я сосредоточен на своей игре, стараюсь улучшать ее каждый день и пытаюсь получать удовольствие, играя в хоккей за «Чикаго» насколько долго, настолько это возможно», – сказал Тэйвс.

«Блэкхокс» занимают последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 26 очков в 41 матчах.