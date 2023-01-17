Джонатан Тэйвс: «Чикаго» пытается нажать кнопку перезагрузки. Возможно, перемены – не так уж и плохо, в том числе и для меня»

Теги Чикаго НХЛ Джонатан Тэйвс Хоккей

Джонатан Тэйвс допустил мысль об уходе из «Чикаго».

Контракт 34-летнего нападающего с кэпхитом 10,5 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона.

Тэйвс набрал 24 (12+12) очка в 40 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«Одна часть меня до сих пор не хочет признавать ситуацию и хочет остаться в «Чикаго», чтобы завершить свою карьеру здесь.

Но есть и другая часть меня, которая видит, что клуб и сама организация пытаются нажать на кнопку перезагрузки. И что, возможно, перемены – это не так уж и плохо для всех, и для меня в том числе.

Это непростая ситуация, последний год моего контракта. Я уже какое-то время не играл в свой лучший хоккей, поэтому я не уверен в том, что меня ждет. 

Но я сосредоточен на своей игре, стараюсь улучшать ее каждый день и пытаюсь получать удовольствие, играя в хоккей за «Чикаго» насколько долго, настолько это возможно», – сказал Тэйвс.

«Блэкхокс» занимают последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 26 очков в 41 матчах.

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5 комментариев

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йозе марино
Ответ grek087
Да ему пох. У него до такой степени безумная карьера что даже если не возьмут никуда, он спокойно завершит карьеру и будет заниматься чем угодно. Он выиграл Все! Ему не нужно рвать жилы
Согласен, карьера хорошая, но заканчивать тоже надо уметь, а он сдал капец как...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grek087
Ответ йозе марино
Пытаются нажать на кнопку перезагрузки(хотят обменять меня но кто такое полено возьмёт)
Да ему пох. У него до такой степени безумная карьера что даже если не возьмут никуда, он спокойно завершит карьеру и будет заниматься чем угодно. Он выиграл Все! Ему не нужно рвать жилы
+2
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+2
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Einfach Safari
Ответ NeSt274
Если к Кейну и его 10 млн вопросов никогда не возникало, то Тэйвс своим контрактом в итоге утянул Чикаго в болото, хоть и после 3 КС. Но боссы Чикаго виноваты сами, давать 10 лямов игроку за то, что у него есть некие «лидерские качества» в условиях потолка зарплат - так себе идея
Там не только он, сибрук и кит в меньшей степени, но они уже закончили, их редко вспоминают) ну и конечно гм боумэн тоже налажал
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NeSt274
Если к Кейну и его 10 млн вопросов никогда не возникало, то Тэйвс своим контрактом в итоге утянул Чикаго в болото, хоть и после 3 КС. Но боссы Чикаго виноваты сами, давать 10 лямов игроку за то, что у него есть некие «лидерские качества» в условиях потолка зарплат - так себе идея
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
йозе марино
Пытаются нажать на кнопку перезагрузки(хотят обменять меня но кто такое полено возьмёт)
+1
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