Епанчинцев о победе «Амура» над «Адмиралом»: «Игра была до ошибки. К счастью, ее допустил соперник»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (3:1).

«Хороший матч, как и все с «Адмиралом». Очень важные два очка, был хороший настрой и неожиданно хорошее движение.

Единственный момент – это дисциплина, много ненужных удалений. Игра была до ошибки. К счастью, ее допустил соперник. Забили в большинстве, может, где-то нелогично, но постоянно говорим, что любой бросок опасен.

Дрозг, Вихарев и Калниньш завтра начинают тренироваться, думаю, на выезде их увидим», – сказал .