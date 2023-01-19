Епанчинцев о победе «Амура» над «Адмиралом»: «Игра была до ошибки. К счастью, ее допустил соперник»

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Главный тренер «Амура» подвел итоги матча с «Адмиралом» (3:1).

«Хороший матч, как и все с «Адмиралом». Очень важные два очка, был хороший настрой и неожиданно хорошее движение.

Единственный момент – это дисциплина, много ненужных удалений. Игра была до ошибки. К счастью, ее допустил соперник. Забили в большинстве, может, где-то нелогично, но постоянно говорим, что любой бросок опасен.

Дрозг, Вихарев и Калниньш завтра начинают тренироваться, думаю, на выезде их увидим», – сказал Вадим Епанчинцев.

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