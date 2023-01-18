«Амур» выиграл 3 матча подряд дома, у «Адмирала» 3 поражения кряду

« » победил «Адмирал» (3:1) в Фонбет чемпионате .

Команда тренера продлила серию из домашних побед до трех матчей. Ранее хабаровчане на своем льду дважды обыграли «Барыс» (4:3 Б, 1:0).

« », напротив, потерпел три поражения кряду на выезде. Команда тренера уступила «Ак Барсу» (1:2 Б) и «Салавату Юлаеву» (0:2).

«Амур», набрав 50 очков в 51 матче, поднялся на 9-е место на Востоке, до идущего 8-м «Трактора» – один балл.

У «Адмирала» 60 очков в 53 играх. Клуб из Владивостока занимает 7-е место.