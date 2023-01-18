«Амур» выиграл 3 матча подряд дома, у «Адмирала» 3 поражения кряду

Теги Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

«Амур» победил «Адмирал» (3:1) в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда тренера Вадима Епанчинцева продлила серию из домашних побед до трех матчей. Ранее хабаровчане на своем льду дважды обыграли «Барыс» (4:3 Б, 1:0).

«Адмирал», напротив, потерпел три поражения кряду на выезде. Команда тренера Леонида Тамбиева уступила «Ак Барсу» (1:2 Б) и «Салавату Юлаеву» (0:2).

«Амур», набрав 50 очков в 51 матче, поднялся на 9-е место на Востоке, до идущего 8-м «Трактора» – один балл.

У «Адмирала» 60 очков в 53 играх. Клуб из Владивостока занимает 7-е место.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Спад Адмирала неизбежен, но будет как то грустно если Владивосток не попадет в плей-офф. Вся борьба ещё впереди 🔥
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий