Епанчинцев о свежести игроков «Амура»: «Летим домой на один матч, потом снова на выезд. Ну, полетайте сами»

высказался после поражения от со счетом 1:3.

– С нашей стороны не хватило свежести и быстроты в мышлении и движении. Из-за этого много удалялись.

Понимали, что соперник освежил процентов 30-40 состава. СКА заставил нас ошибаться, нарушать правила.

Получился провальный второй период, но в третьем периоде у нас были три штанги. Думаю, на голик наиграли. Ребята старались, делали всё, что могли. Но в сегодняшнем хоккее этого маловато.

– Наверное, в каждой домашней и выездной серии есть некий план, вы примерно наверняка понимаете, сколько очков, где можно взять. Можно сказать, что сейчас план не выполнили?

– План, наверное, у вас, вы считаете. Мы стараемся каждую игру. Любой проигрыш – это нехорошо. На сегодняшний момент каждое очко на вес золота, если команда хочет попасть в восьмерку.

Тем более мы понимали важность матча в Нижнекамске. Мы понимаем, что только старания и желания недостаточно. Тем не менее, мы продолжаем биться в каждой игре и стараемся играть только на победу.

– Вы сказали, что команде сегодня не хватило свежести – сказалось то, что у вас это уже третий выездной матч, или какие-то другие причины?

– Тут и то, и другое. Мы все прекрасно понимаем, где мы находимся в таком плотном календаре.

Сейчас летим домой, опять один матч сыграем и снова на выезд. Ну, полетайте сами.

Понятно, что это ни в коем случае не отговорки – имея игроков в ротации, можно было бы добавить свежести, но такой возможности у нас не было, здоровье некоторых игроков сегодня не позволило им сыграть, – сказал главный тренер « ».