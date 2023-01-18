Кравец после 4:3: «Между «Авангардом» и «Металлургом» всегда принципиальные игры. Столкновение и хоккеистов, и тренерских штабов»

Главный тренер « » подвел итоги игры с « ».

Омская команда выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ благодаря голу в овертайме (4:3 ОТ).

«Очень напряженная, интересная игра. Два сильных соперника, которым есть что доказывать. Всегда принципиальные игры между «Авангардом» и «Металлургом». Столкновение и хоккеистов, и тренерских штабов. Здесь все принципиально и интересно.

Ребята очень хорошо начали игру. С середины второго периода мы попали в оборону, попали в игру в нашей зоне, не смогли четко выйти из зоны и, естественно, два таких досадных гола, где нужно было чуть-чуть добавить характера, чтобы не дать бросить шайбу.

Хорошо, что, несмотря на этот счет, команда подняла голову и пошла в атаку, создали несколько моментов. И в концовке гол в раздевалку – это, конечно, тоже очень важно. Но и перед третьим периодом даже слова не стал говорить про всю игру, а чисто, конкретно на эту двадцатиминутку мы вместе постарались ребят настроить.

Молодцы, здорово сравняли. К сожалению, не очень хороший гол пропустили, но, как вы все видели, боролись до конца. Рад, что, проявив характер и мастерство, пришли к успеху», – сказал Кравец.