Кравец после 4:3: «Между «Авангардом» и «Металлургом» всегда принципиальные игры. Столкновение и хоккеистов, и тренерских штабов»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Металлургом».

Омская команда выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ благодаря голу в овертайме (4:3 ОТ). 

«Очень напряженная, интересная игра. Два сильных соперника, которым есть что доказывать. Всегда принципиальные игры между «Авангардом» и «Металлургом». Столкновение и хоккеистов, и тренерских штабов. Здесь все принципиально и интересно.

Ребята очень хорошо начали игру. С середины второго периода мы попали в оборону, попали в игру в нашей зоне, не смогли четко выйти из зоны и, естественно, два таких досадных гола, где нужно было чуть-чуть добавить характера, чтобы не дать бросить шайбу.

Хорошо, что, несмотря на этот счет, команда подняла голову и пошла в атаку, создали несколько моментов. И в концовке гол в раздевалку – это, конечно, тоже очень важно. Но и перед третьим периодом даже слова не стал говорить про всю игру, а чисто, конкретно на эту двадцатиминутку мы вместе постарались ребят настроить.

Молодцы, здорово сравняли. К сожалению, не очень хороший гол пропустили, но, как вы все видели, боролись до конца. Рад, что, проявив характер и мастерство, пришли к успеху», – сказал Кравец. 

6 комментариев

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Roman Schmidt
Молодчики,с победой!
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Станислав Захаров
Ответ Виктор Кузьмин
Мужики,- есть яйца.
А у других одни яичники .
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cry
Наконец -то Буше забил свой гол и какой нужный!
До повторения рекорда Червенки осталсь 7 шайб (31 шайба за регулярный сезон)
0
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zakirshah
Ава должна проставиться Акользину
0
-1
-1
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Владимир Дьяченко
Красивый матч)
+2
0
+2
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Виктор Кузьмин
Мужики,- есть яйца.
+2
0
+2
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