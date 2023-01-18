«Анахайм» проиграл 5 матчей подряд. Разница шайб на отрезке – 10:28

Теги Филадельфия Анахайм НХЛ Даллас Экинс Хоккей

«Анахайм» проиграл 5 матчей подряд, разница шайб на отрезке – 10:28.

Сегодня «Дакс» уступили «Филадельфии» (2:5) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ

Команда под руководством Далласа Экинса идет на последнем месте в Тихоокеанском дивизионе и 30-м в общей таблице лиги с 29 очками в 45 играх. 

1 комментарий

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AL27
В дедлайн ещё 3-4 игрока уйдут, думаю.
Клинберг, Фаулер, а может и на Гибсона кто замахнется? Последнему нужно валить из Анахайма, уже не молод, а в команде с поставленной игрой способен на Везину претендовать, я уверен.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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