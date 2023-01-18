«Анахайм» проиграл 5 матчей подряд. Разница шайб на отрезке – 10:28
«Анахайм» проиграл 5 матчей подряд, разница шайб на отрезке – 10:28.
Сегодня «Дакс» уступили «Филадельфии» (2:5) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Далласа Экинса идет на последнем месте в Тихоокеанском дивизионе и 30-м в общей таблице лиги с 29 очками в 45 играх.
Клинберг, Фаулер, а может и на Гибсона кто замахнется? Последнему нужно валить из Анахайма, уже не молод, а в команде с поставленной игрой способен на Везину претендовать, я уверен.