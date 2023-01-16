Заварухин о 2:3 ОТ от Минска: «Неприятно проигрывать, но «Автомобилист» вытянул тяжелый матч. Много индивидуальных ошибок»

Теги Автомобилист Николай Заварухин Динамо Минск КХЛ Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» подвел итоги матча с минским «Динамо» (2:3 ОТ).

«Самое главное — не было концентрации, допустили много индивидуальных ошибок, были невынужденные удаления, команда оборонялась больше. За третий период надо сказать спасибо, переломили вязкую игру, где у нас не получалось практически ничего.

Слишком много отдыхали? Пришли ребята, которые после травм входят в игру, ни у Да Косты, ни у Голышева не было игровой практики, тяжело им было. «Динамо» было заряжено на борьбу, а мы в этих моментах проигрывали концентрацию. Были удаления, одни и те же обороняются, другие сидят на лавке.

Неприятно проигрывать, но вытянули тяжелый матч, вратарь нас держал в игре. Когда играли «3 на 4», шайба была на клюшке, выведи из зоны и… Соперник за этот момент наказал», – сказал Николай Заварухин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий