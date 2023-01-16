Заварухин о 2:3 ОТ от Минска: «Неприятно проигрывать, но «Автомобилист» вытянул тяжелый матч. Много индивидуальных ошибок»

Главный тренер « » подвел итоги матча с минским « » (2:3 ОТ).

«Самое главное — не было концентрации, допустили много индивидуальных ошибок, были невынужденные удаления, команда оборонялась больше. За третий период надо сказать спасибо, переломили вязкую игру, где у нас не получалось практически ничего.

Слишком много отдыхали? Пришли ребята, которые после травм входят в игру, ни у Да Косты, ни у Голышева не было игровой практики, тяжело им было. «Динамо» было заряжено на борьбу, а мы в этих моментах проигрывали концентрацию. Были удаления, одни и те же обороняются, другие сидят на лавке.

Неприятно проигрывать, но вытянули тяжелый матч, вратарь нас держал в игре. Когда играли «3 на 4», шайба была на клюшке, выведи из зоны и… Соперник за этот момент наказал», – сказал .