Леонтьев о первом голе «Авангарда»: «Удаление, которого не было. Хоккеист бьет своего, а удаляют нашего»

Олег Леонтьев усомнился в правильности первого удаления «Нефтехимика» в матче с «Авангардом».

Главный тренер нижнекамского клуба прокомментировал поражение со счетом 0:3.

– Начало матча не задалось. Удаление, которого не было: игрок « » бьет своего игрока, а нашего игрока удаляют.

Реализация у соперника хорошая – 30%. Второй гол тоже совершенно ненужный. С пятака забили, и, конечно, совершенно в другом ключе пошел матч.

У нас были моменты. И в первом периоде выходы «один в ноль», и в последующих отличные голевые моменты. Но не смогли пробить вратаря.

Парни сражались до конца. Мы в каждой встрече бьемся и выжимаем все из этих игр, но сегодня не получилось. Соперник был чуть удачливее, сильнее.

– Трудно ли бороться в таком темпе, когда каждый матч – как игра плей-офф?

– Думаю, что и трудно, и интересно. Когда каждый матч тебя мотивирует, ты растешь, прибавляешь и прогрессируешь. Такие матчи только закаляют и делают тебя сильнее.

Все хорошо, мы готовимся к каждой игре и стараемся побеждать. Каждый матч играем на положительный результат.

А как по-другому, если ты хочешь расти как игрок, как спортсмен? Только так. В каждой встрече нужно биться, сражаться, доказывать свое я, – сказал главный тренер « ».

Главными арбитрами матча являлись Сергей Морозов и Виктор Спирин.