Леонтьев о первом голе «Авангарда»: «Удаление, которого не было. Хоккеист бьет своего, а удаляют нашего»
Олег Леонтьев усомнился в правильности первого удаления «Нефтехимика» в матче с «Авангардом».
Главный тренер нижнекамского клуба прокомментировал поражение со счетом 0:3.
– Начало матча не задалось. Удаление, которого не было: игрок «Авангарда» бьет своего игрока, а нашего игрока удаляют.
Реализация у соперника хорошая – 30%. Второй гол тоже совершенно ненужный. С пятака забили, и, конечно, совершенно в другом ключе пошел матч.
У нас были моменты. И в первом периоде выходы «один в ноль», и в последующих отличные голевые моменты. Но не смогли пробить вратаря.
Парни сражались до конца. Мы в каждой встрече бьемся и выжимаем все из этих игр, но сегодня не получилось. Соперник был чуть удачливее, сильнее.
– Трудно ли бороться в таком темпе, когда каждый матч – как игра плей-офф?
– Думаю, что и трудно, и интересно. Когда каждый матч тебя мотивирует, ты растешь, прибавляешь и прогрессируешь. Такие матчи только закаляют и делают тебя сильнее.
Все хорошо, мы готовимся к каждой игре и стараемся побеждать. Каждый матч играем на положительный результат.
А как по-другому, если ты хочешь расти как игрок, как спортсмен? Только так. В каждой встрече нужно биться, сражаться, доказывать свое я, – сказал главный тренер «Нефтехимика».
Главными арбитрами матча являлись Сергей Морозов и Виктор Спирин.
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