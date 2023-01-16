«Миннесота» подписала 7-летний контракт с 21-летним Болди с зарплатой 7 млн долларов в год
«Миннесота» продлила контракт с Мэттью Болди на 7 лет и 49 миллионов долларов.
21-летний нападающий подписал новое долгосрочное соглашение с клубом со средней зарплатой 7 миллионов долларов в год.
Контракт вступит в силу со следующего сезона. Сейчас у американского форварда действует соглашение новичка, которое было подписано в 2021 году.
Болди набрал 29 (12+17) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:46.
В общей сложности нападающий записал на свой счет 68 (27+41) баллов за результативность в 89 играх в НХЛ.
«Уайлд» выбрали Болди в первом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 12-м номером.
Да, оправдает ожидания - замечательно. Но его уровень, вероятно, 50-70. С вышкой в 70-80 в 1-2 сезонах при положительном развитии. Это реальные ожидания
Если парень выстрелит как тот же гренадер из Далласа - да зашибись будет. Но это не прогноз, а чудо
Кирюша после этой новости посмотрел на свои 9 в год и разрыдался, как персонаж Вуди Харрельсона)
Он не оправдал свой контракт не разу
2) Фиала старше аж на целых 5 лет
3) Фиала за те годы, что играет в НХЛ, ни провел ни одного ударного плей-офф
4) Учитывая проблемы Миннесоты с штрафом, надо кем-то жертвовать. Такова реальность, в которой находится команда и будет еще находится 3 года
Впрочем, ладно, всем понятно, что Герин не Айзерман.