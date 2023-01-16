«Миннесота» подписала 7-летний контракт с 21-летним Болди с зарплатой 7 млн долларов в год

« » продлила контракт с на 7 лет и 49 миллионов долларов.

21-летний нападающий подписал новое долгосрочное соглашение с клубом со средней зарплатой 7 миллионов долларов в год.

Контракт вступит в силу со следующего сезона. Сейчас у американского форварда действует соглашение новичка, которое было подписано в 2021 году.

Болди набрал 29 (12+17) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:46.

В общей сложности нападающий записал на свой счет 68 (27+41) баллов за результативность в 89 играх в НХЛ.

«Уайлд» выбрали Болди в первом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 12-м номером.