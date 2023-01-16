«Миннесота» подписала 7-летний контракт с 21-летним Болди с зарплатой 7 млн долларов в год

Теги Миннесота НХЛ Мэттью Болди Хоккей

«Миннесота» продлила контракт с Мэттью Болди на 7 лет и 49 миллионов долларов.

21-летний нападающий подписал новое долгосрочное соглашение с клубом со средней зарплатой 7 миллионов долларов в год.

Контракт вступит в силу со следующего сезона. Сейчас у американского форварда действует соглашение новичка, которое было подписано в 2021 году.

Болди набрал 29 (12+17) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:46.

В общей сложности нападающий записал на свой счет 68 (27+41) баллов за результативность в 89 играх в НХЛ.

«Уайлд» выбрали Болди в первом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 12-м номером.

33 комментария

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Why always me?!
У Миннесоты штраф за разрыв контрактов с Паризе и Сутером в следующем сезоне увеличивается на 2 млн, до 14,7 млн. Болди талантливый игрок, но логичнее было бы мостик подписать на 2-3 года, а не разбрасываться такими контрактами.
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Леха Гибкий
Хех, условия прям как у Мудрика
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PavelPro
Зарплаты растут
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Богдан Шадуро
Ответ Safkzn
хороший и смелый шаг, Уайлд я думаю прямо сейчас готовы подписать с Капризом жирнейший контракт, если он согласится.
Так места под потолком не бесконечно. И у Капризова есть контракт, ещё 4 года.
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Spit@ma
Ответ RoyJones
С каких 30?) в том году 47 игр 39 очков) в этом году 42-29 очков)
Ты сам привел стату. Да, около 30. Скакнуть с 35 в 42-47 матчей до 70-80 - ну просто запредельно. Ты хоть его игру видел? Откуда такая вера?

Да, оправдает ожидания - замечательно. Но его уровень, вероятно, 50-70. С вышкой в 70-80 в 1-2 сезонах при положительном развитии. Это реальные ожидания

Если парень выстрелит как тот же гренадер из Далласа - да зашибись будет. Но это не прогноз, а чудо
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paha
Ответ GreatMcDavid97
Сергачеву 8 это нормально значит-)
Tерпи )))
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RoyJones
Ответ Spit@ma
Пусть наберет. С 30 до 70/80 очков? Откуда такие позитивные прогнозы?
С каких 30?) в том году 47 игр 39 очков) в этом году 42-29 очков)
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FaithDevotion
Ответ Максим Иванов
Ну,а теперь прикинь за игроков с 90 +- очков дают 10-11 млн
Так есть и Таварес, который и до 90 не добирался, а непонятно за что 11 получил, так что тут ещё по-божески)
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Garikus89
Ну, если смотреть на перспективу, то мб через сезон-другой это будет нормальным контрактом. Пока что это аванс, я бы даже сказал, большой аванс.

Кирюша после этой новости посмотрел на свои 9 в год и разрыдался, как персонаж Вуди Харрельсона)
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paha
Ответ Максим Иванов
Ну,а теперь прикинь за игроков с 90 +- очков дают 10-11 млн
Таваресу сколько насыпали ? и это было 5 лет назад ? он даже 90 не разу не выбивал )))

Он не оправдал свой контракт не разу
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Spit@ma
Ответ VladosParovoz
Ну в плане адекватности генменеджера и агента игрока, подход разный, сказать что переплатил, ну вроде нет, недоплатил-то же нет, в принципе за 80 с небольшим игр и с почти 70 очками при том что игрок будет прогрессировать в эти семь лет, нормально..
Пожалуй, ты максимально близок к тому, что я сказал. Собственно, об этом и речь. Мост - неочевидный, но все же чуть более лучший вариант. Однако, 7 Лямов - вполне рабочий вариант
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GreatMcDavid97
Ответ Михаил Вагин
Ну не знаю, за потенциальные 55-60 очков 7 млн.
Сергачеву 8 это нормально значит-)
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Safkzn
хороший и смелый шаг, Уайлд я думаю прямо сейчас готовы подписать с Капризом жирнейший контракт, если он согласится.
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paha
Жесть )
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Spit@ma
Ответ RoyJones
Он в том году почти очко в игру набирал играю не в 1 пп. Этот год идет потяжелее, но ему всего 21. Условный Капиизов не факт что набрал бы очков столько в 20/21 год. Условно в следующем году он наберёт около 70/80 очков цена была бы около 8-8.5 .
Пусть наберет. С 30 до 70/80 очков? Откуда такие позитивные прогнозы?
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VladosParovoz
Ответ Spit@ma
Видимо, единственный, на ком Герин сэкономил, оказался Каприз… Нет, не могу сказать, что это дорого, но для молодого игрока и новой команды, которую строят в «Минке», лучше аккуратнее с контрактами. Мостик на 2-3 года был бы адекватнее.
Ну в плане адекватности генменеджера и агента игрока, подход разный, сказать что переплатил, ну вроде нет, недоплатил-то же нет, в принципе за 80 с небольшим игр и с почти 70 очками при том что игрок будет прогрессировать в эти семь лет, нормально..
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Arctic_Baron
Ответ RoyJones
после мостика он мог бы стоить дороже. Прогресс очевиден и будет только расти. Цены на игроков выросли.
А так он на рынок выйдет в 28.
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noqz1488@gmail.com
С учетом нынешней результативности цифры очень скромные. Очевидная переплата. При таких раскладах Кузьменко еще больше должны дать? Ему 26 конечно, но там как раз лет 6 прайма
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Wild_Alex_28
Ответ RoyJones
Он в том году почти очко в игру набирал играю не в 1 пп. Этот год идет потяжелее, но ему всего 21. Условный Капиизов не факт что набрал бы очков столько в 20/21 год. Условно в следующем году он наберёт около 70/80 очков цена была бы около 8-8.5 .
Плюс Фиала ушел, с которым он сыгран был
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RoyJones
Ответ Spit@ma
Он бы не стоил дороже условного миллиона при мосте на 2 года. Да и сейчас бы сэкономили. Пока парень набирает около 30 очков. Ну, допустим, их будет 50 - вот они и условные 6-7. Но при стабильном наборе 2-3 сезона.
Он в том году почти очко в игру набирал играю не в 1 пп. Этот год идет потяжелее, но ему всего 21. Условный Капиизов не факт что набрал бы очков столько в 20/21 год. Условно в следующем году он наберёт около 70/80 очков цена была бы около 8-8.5 .
+2
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Wild_Alex_28
Ответ Марк Рейман
В чем была проблема дать такой же контракт Фиале?
1) Фиала не задрафтованный. Клубы НХЛ, если выбирать между задрафтованным талантливым игроком и приобретенным у другой команды, обычно делают ставку на первого
2) Фиала старше аж на целых 5 лет
3) Фиала за те годы, что играет в НХЛ, ни провел ни одного ударного плей-офф
4) Учитывая проблемы Миннесоты с штрафом, надо кем-то жертвовать. Такова реальность, в которой находится команда и будет еще находится 3 года
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Spit@ma
Ответ glavniiexpert
Потолок через 3 года уже существенно вырастет, так что даже если он плюс минус сохранит этот уровень, то больше затребует, а уж если сделает шаг вперед, на что расчет, то тем более. Так что контракт грамотный.
Повторюсь, тогда был бы грамотным мост на года 2. На таком играл тот же Кучер, делая для команды на порядок больше.

Впрочем, ладно, всем понятно, что Герин не Айзерман.
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Spit@ma
Ответ RoyJones
после мостика он мог бы стоить дороже. Прогресс очевиден и будет только расти. Цены на игроков выросли.
Он бы не стоил дороже условного миллиона при мосте на 2 года. Да и сейчас бы сэкономили. Пока парень набирает около 30 очков. Ну, допустим, их будет 50 - вот они и условные 6-7. Но при стабильном наборе 2-3 сезона.
0
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glavniiexpert
Ответ Spit@ma
Видимо, единственный, на ком Герин сэкономил, оказался Каприз… Нет, не могу сказать, что это дорого, но для молодого игрока и новой команды, которую строят в «Минке», лучше аккуратнее с контрактами. Мостик на 2-3 года был бы адекватнее.
Потолок через 3 года уже существенно вырастет, так что даже если он плюс минус сохранит этот уровень, то больше затребует, а уж если сделает шаг вперед, на что расчет, то тем более. Так что контракт грамотный.
+1
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Дмитрий Кутузов
Кто там говорил что Кузьменко не наиграл на 6 лямов в год?))
+8
-2
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