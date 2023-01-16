Митякин о сокращении лимита: «Не знаю, понизит ли это уровень КХЛ. Но качественные иностранцы добавляют мастерства командам»

Нападающий « » высказался о сокращении лимита на легионеров.

– Ужесточен лимит на легионеров. Многие считают, что это понизит уровень лиги. Как думаешь ты?

– Мне нравится играть против сильных легионеров. А когда они являются твоими одноклубниками, есть возможность поучиться у них, что-то подсмотреть.

Не знаю, понизит ли уровень лиги ужесточение лимита на легионеров. Но качественные иностранцы все-таки добавляют мастерства командам, – сказал Митякин.