Тренер «Аризоны» после 9-го поражения подряд: «Я не знаю, что сказать. Мы старались как могли, я горжусь ребятами»

Тренер «Аризоны» Андре Туриньи высказался о 9-м подряд поражении команды.

Сегодня «Койотис» проиграли «Виннипегу» (1:2) в очередном матче регулярного чемпионата .

«Я не знаю, что сказать. Мы старались как могли. Я в самом деле горжусь ребятами. Мы играли второй матч за два дня. « » – очень хорошая команда.

Считаю, что мы держались. Против этой команды сложно создавать моменты. Они играют правильно», – сказал Туриньи.

«Аризона» проиграла 9 матчей подряд, все – в основное время. Антирекорд клуба – 10