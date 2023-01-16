Тренер «Аризоны» после 9-го поражения подряд: «Я не знаю, что сказать. Мы старались как могли, я горжусь ребятами»

Теги Аризона НХЛ Виннипег Андре Туриньи Хоккей

Тренер «Аризоны» Андре Туриньи высказался о 9-м подряд поражении команды.

Сегодня «Койотис» проиграли «Виннипегу» (1:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ

«Я не знаю, что сказать. Мы старались как могли. Я в самом деле горжусь ребятами. Мы играли второй матч за два дня. «Виннипег» – очень хорошая команда.

Считаю, что мы держались. Против этой команды сложно создавать моменты. Они играют правильно», – сказал Туриньи. 

«Аризона» проиграла 9 матчей подряд, все – в основное время. Антирекорд клуба – 10

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2 комментария

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amur.
Аризона - американский Автомобилист)) даже на букву на одну
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Дашковский
Я знаю ждёте Бенарда ,фантилли
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