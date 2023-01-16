Тренер «Аризоны» после 9-го поражения подряд: «Я не знаю, что сказать. Мы старались как могли, я горжусь ребятами»
Тренер «Аризоны» Андре Туриньи высказался о 9-м подряд поражении команды.
Сегодня «Койотис» проиграли «Виннипегу» (1:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Я не знаю, что сказать. Мы старались как могли. Я в самом деле горжусь ребятами. Мы играли второй матч за два дня. «Виннипег» – очень хорошая команда.
Считаю, что мы держались. Против этой команды сложно создавать моменты. Они играют правильно», – сказал Туриньи.
«Аризона» проиграла 9 матчей подряд, все – в основное время. Антирекорд клуба – 10
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