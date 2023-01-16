Максим Сушко: «Расставание с «Динамо» – обоюдная инициатива. Мне нужно играть, я счастлив в «Сибири»

рассказал о своем уходе из « » и сказал, что хотел играть за « ».

Белорусский форвард стал игроком новосибирского клуба в декабре прошлого года в результате обмена. В 8 матчах за новую команду он набрал 3 (2+1) очка.

«Такая случилась ситуация – у меня немножко не пошло, у них со мной – тоже. Расставание – обоюдная инициатива. Мне нужно играть, и я очень счастлив здесь.

Хорошо, что все так решилось. Были ли еще претенденты? Да, из обеих конференций. «Сибирь» вела переговоры почти три недели. Мне хотелось перейти именно в этот клуб», – сказал Сушко.