Максим Сушко: «Расставание с «Динамо» – обоюдная инициатива. Мне нужно играть, я счастлив в «Сибири»

Теги Сибирь КХЛ Динамо Максим Сушко Хоккей

Максим Сушко рассказал о своем уходе из «Динамо» и сказал, что хотел играть за «Сибирь». 

Белорусский форвард стал игроком новосибирского клуба в декабре прошлого года в результате обмена. В 8 матчах за новую команду он набрал 3 (2+1) очка. 

«Такая случилась ситуация – у меня немножко не пошло, у них со мной – тоже. Расставание – обоюдная инициатива. Мне нужно играть, и я очень счастлив здесь.

Хорошо, что все так решилось. Были ли еще претенденты? Да, из обеих конференций. «Сибирь» вела переговоры почти три недели. Мне хотелось перейти именно в этот клуб», – сказал Сушко. 

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1 комментарий

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Серафим Войнов
Макс давай дерзай в Сибири!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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