Будро о том, что Босер остался в «Ванкувере»: «Я был шокирован, как и все. Уже 2 года шли разговоры про его обмен. Когда я был в клубе, руководство говорило агенту Брока искать варианты»

Брюс Будро был удивлен тому, что форвард Брок Босер остался в «Ванкувере».

В первый день работы рынка свободных агентов НХЛ 28-летний американец продлил контракт с клубом на 7 лет с кэпхитом 7,25 миллиона долларов.

Форвард выступает за клуб с сезона-2016/17, в его составе он дебютировал в лиге. На его счету 554 матча и 434 (204+230) очка в регулярных чемпионатах, в плей-офф – 29 игр и 23 (11+12) балла.

«Я был шокирован, как и все. Я думаю, все были шокированы, потому что вот уже 2 года или больше шли разговоры про его обмен.

Когда я работал в клубе, руководство говорило его агенту: «Если можешь найти вариант и организовать сделку с Броком , давай, сделай это».

Так что я не знаю, почему он остался – из-за любви к «Ванкуверу » или же из-за того, что он не получил где-то еще тех предложений, которые его устроили.

В текущей ситуации клубу было бы особенно неприятно просто так потерять игрока, способного забросить 40 шайб за сезон. Я рад, что он остался. Надеюсь, он проведет отличный год, но я удивлен тому, что это случилось», – сказал бывший тренер клубов НХЛ.