«Вегас» продлил форвардов Швиндта, Лавуа и Рендбьерга на год. У первого – односторонний контракт на 825 тысяч долларов

«Вегас» продлил форвардов Коула Швиндта, Рафаэла Лавуа и Йонаса Рендбьерга.

Все три игрока заключили новые соглашения с клубом на один год.

24-летний Швиндт подписал односторонний контракт с зарплатой 825 тысяч долларов. В прошлом сезоне он провел 42 матча в регулярке НХЛ, набрав 8 (1+7) очков. Также в его активе 1 матч в Кубке Стэнли.

24-летний Лавуа подписал двусторонний контракт (зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 235 тысяч, гарантированный минимум за сезон – 300 тысяч). В прошлом сезоне он провел 9 матчей в регулярке НХЛ. В АХЛ за «Хендерсон» – 39 игр и 25 (15+10) очков.

26-летний Рендбьерг подписал двусторонний контракт (775 / 250 тысяч, гарантированный минимум за сезон – 375 тысяч). В прошлом сезоне он сыграл 13 матчей в регулярке НХЛ. В АХЛ – 53 матча и 26 (11+15) баллов. Кроме того, нападающий сыграл за сборную Дании на ЧМ-2025 – 5 игр и 2 гола.