Дементьев о «Куньлуне» в Санкт-Петербурге: «Вторая команда КХЛ напрашивалась в Питере уже достаточно давно. Если провести правильную работу, болельщики будут приходить»

Алексей Дементьев одобрил переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

Китайский клуб КХЛ будет проводить домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене».

«Очень сложно обсуждать хозяйственные вопросы организаций, при том, что принимающие решения люди руководствуются исключительно своими взглядами, возможностями и необходимостью.

По большому счету, конечно, вторая команда КХЛ напрашивалась в Питере уже достаточно давно. Болельщики любят хоккей, приходят на него.

Другое дело, что «Куньлунь » – это несколько неординарная команда. Но, тем не менее, если будет проведена правильная работа, то и там болельщики будут приходить на матчи», – сказал агент и хоккейный эксперт.