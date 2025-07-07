Дементьев о «Куньлуне» в Санкт-Петербурге: «Вторая команда КХЛ напрашивалась в Питере уже достаточно давно. Если провести правильную работу, болельщики будут приходить»
Алексей Дементьев одобрил переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.
Китайский клуб КХЛ будет проводить домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене».
«Очень сложно обсуждать хозяйственные вопросы организаций, при том, что принимающие решения люди руководствуются исключительно своими взглядами, возможностями и необходимостью.
По большому счету, конечно, вторая команда КХЛ напрашивалась в Питере уже достаточно давно. Болельщики любят хоккей, приходят на него.
Другое дело, что «Куньлунь» – это несколько неординарная команда. Но, тем не менее, если будет проведена правильная работа, то и там болельщики будут приходить на матчи», – сказал агент и хоккейный эксперт.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости