Ротенберг про 17-летнего Демидова: «Радует, что в России растут подобные ребята. Это говорит о том, что мы работаем правильно»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Сергей Иванов Иван Демидов Хоккей

Роман Ротенберг высказался касательно потенциала 17-летнего Ивана Демидова.

Главный тренер СКА поделился мнением о хоккеисте после матча с «Амуром» (3:1).

– Состоялся полноценный дебют Сергея Иванова. Как оцените его игру?

– Победителей не судят. Для вратаря, как и для любого хоккеиста, важно выиграть в дебютном матче.

Иванов уже выходил в играх КХЛ, вошел в этот ритм. Он выиграл матч – поздравляем его с дебютом. Работаем дальше.

– За какое время до матча молодые игроки узнают, что они в составе?

– Накануне. Состав внутри команды объявляется накануне матча. Мы даже внесли некоторые дополнительные изменения. Все молодые хоккеисты готовы играть в команде мастеров.

Такие ребята, как, например, Иван Демидов – универсальные. Он обладает прекрасным катанием, игровым мышлением. Может завершить атаку броском, может отдать передачу. Такие хоккеисты нам нужны.

Радует, что в России растут подобные ребята – это говорит о том, что мы работаем правильно. Будем усиленно работать с Ваней Демидовым, чтобы вывести его на высокий уровень. У него серьезный потенциал.

Пожелаем, чтобы он работал, стремился к саморазвитию, выполнял установку тренера. Сегодня он это сделал и внес большой вклад в победу, как и вся команда.

Иван не стушевался – у нас по ходу матча были разные сочетания. Он добавлял и в итоге сыграл в первом звене. Это говорит о многом, – сказал Ротенберг.

Демидов провел на льду 11:47 и нанес два броска по воротам.

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3 комментария

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Oleg Kolesnikov
Мичков (драфт 2023), Демидов (драфт 2024) это таланты очень высокого уровня. У нас таких после Свечникова не было, была пауза на несколько лет. И после них еще видны такие мальчики как Рябкин (Динамо, драфт 2025) и Фёдоров (Локо, драфт 2026), которые могут быть примерно такого же потенциала, хотя еще рановато об этом говорить.
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Басанг Басангов
Роман, если бы вы работали правильно, было бы таких Демидовых на шесть сборных, а так….
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Егор15102
Ахаахах всю молодёжь забрал из других команд, а теперь говорит про систему
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