Ротенберг про 17-летнего Демидова: «Радует, что в России растут подобные ребята. Это говорит о том, что мы работаем правильно»

высказался касательно потенциала 17-летнего .

Главный тренер поделился мнением о хоккеисте после матча с «Амуром» (3:1).

– Состоялся полноценный дебют Сергея Иванова. Как оцените его игру?

– Победителей не судят. Для вратаря, как и для любого хоккеиста, важно выиграть в дебютном матче.

Иванов уже выходил в играх , вошел в этот ритм. Он выиграл матч – поздравляем его с дебютом. Работаем дальше.

– За какое время до матча молодые игроки узнают, что они в составе?

– Накануне. Состав внутри команды объявляется накануне матча. Мы даже внесли некоторые дополнительные изменения. Все молодые хоккеисты готовы играть в команде мастеров.

Такие ребята, как, например, Иван Демидов – универсальные. Он обладает прекрасным катанием, игровым мышлением. Может завершить атаку броском, может отдать передачу. Такие хоккеисты нам нужны.

Радует, что в России растут подобные ребята – это говорит о том, что мы работаем правильно. Будем усиленно работать с Ваней Демидовым, чтобы вывести его на высокий уровень. У него серьезный потенциал.

Пожелаем, чтобы он работал, стремился к саморазвитию, выполнял установку тренера. Сегодня он это сделал и внес большой вклад в победу, как и вся команда.

Иван не стушевался – у нас по ходу матча были разные сочетания. Он добавлял и в итоге сыграл в первом звене. Это говорит о многом, – сказал Ротенберг.

Демидов провел на льду 11:47 и нанес два броска по воротам.