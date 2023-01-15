Ротенберг про 17-летнего Демидова: «Радует, что в России растут подобные ребята. Это говорит о том, что мы работаем правильно»
Роман Ротенберг высказался касательно потенциала 17-летнего Ивана Демидова.
Главный тренер СКА поделился мнением о хоккеисте после матча с «Амуром» (3:1).
– Состоялся полноценный дебют Сергея Иванова. Как оцените его игру?
– Победителей не судят. Для вратаря, как и для любого хоккеиста, важно выиграть в дебютном матче.
Иванов уже выходил в играх КХЛ, вошел в этот ритм. Он выиграл матч – поздравляем его с дебютом. Работаем дальше.
– За какое время до матча молодые игроки узнают, что они в составе?
– Накануне. Состав внутри команды объявляется накануне матча. Мы даже внесли некоторые дополнительные изменения. Все молодые хоккеисты готовы играть в команде мастеров.
Такие ребята, как, например, Иван Демидов – универсальные. Он обладает прекрасным катанием, игровым мышлением. Может завершить атаку броском, может отдать передачу. Такие хоккеисты нам нужны.
Радует, что в России растут подобные ребята – это говорит о том, что мы работаем правильно. Будем усиленно работать с Ваней Демидовым, чтобы вывести его на высокий уровень. У него серьезный потенциал.
Пожелаем, чтобы он работал, стремился к саморазвитию, выполнял установку тренера. Сегодня он это сделал и внес большой вклад в победу, как и вся команда.
Иван не стушевался – у нас по ходу матча были разные сочетания. Он добавлял и в итоге сыграл в первом звене. Это говорит о многом, – сказал Ротенберг.
Демидов провел на льду 11:47 и нанес два броска по воротам.
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