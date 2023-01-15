Никитин о поражении 0:2: «Локомотив» сыграл так, как хотело «Динамо». Чувствовалось, что соперник злее»
Игорь Никитин поделился мнением после поражения от московского «Динамо» со счетом 0:2.
Это поражение стало шестым в последних семи играх для ярославского клуба.
– «Динамо» одержало заслуженную победу.
Может, картинка была равная, но по нерву чувствовалось, что соперник был злее на нейтральных шайбах, поэтому они и забили решающий гол.
– Показалось, что не хватало комбинационной игры в атаке, каждый тянул одеяло на себя. Так ли это?
– Команда соперника правильно двигалась, перекрывала, поэтому у владеющего шайбой не было вариантов, не открывались под него.
Против такого хоккея очень важно открываться, предлагать себя – за счет этого обыгрывали «Динамо» в первых матчах. Сегодня мы сыграли так, как хотел соперник, – сказал главный тренер «Локомотива».
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