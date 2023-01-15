«Локомотив» не забил в 2 из 3 последних домашних игр. Команда Никитина проиграла 6 из 7 последних матчей

«Локомотив» проиграл шесть из семи последних матчей в .

Команда тренера уступила московскому « » (0:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

На этом промежутке ярославский клуб обыграл «Северсталь» (6:2) – это произошло в прошлом матче.

Кроме того, « » не смог забить ни одного гола в двух из трех последних домашних игр. Помимо матча с « », 11 января ярославцы ни разу не отличились в игре с «Трактором» (0:1).

«Локомотив» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 52 матчах.