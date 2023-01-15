«Локомотив» не забил в 2 из 3 последних домашних игр. Команда Никитина проиграла 6 из 7 последних матчей

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Динамо Хоккей

«Локомотив» проиграл шесть из семи последних матчей в КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина уступила московскому «Динамо» (0:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

На этом промежутке ярославский клуб обыграл «Северсталь» (6:2) – это произошло в прошлом матче.

Кроме того, «Локомотив» не смог забить ни одного гола в двух из трех последних домашних игр. Помимо матча с «Динамо», 11 января ярославцы ни разу не отличились в игре с «Трактором» (0:1).

«Локомотив» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 52 матчах.

7 комментариев

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Pavlik76
Ответ _Абырвалг_
Аверин ЧИСЛИТСЯ в команде по моему уже сезонов 6-7 , при этом давно ничего не показывая! Меняются тренера,игроки и только Аверин не понятно за какие заслуги в команде!
Аверин сегодня играл???
Ты спроси кто получает больше его где они сегодня были, умник!
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_Абырвалг_
Ответ wolkov
Аверин на травме с начала сезона, так что его считаю, что нет. А вот красковский, осипов, полунин - это не для серьезных задач игроки
Аверин ЧИСЛИТСЯ в команде по моему уже сезонов 6-7 , при этом давно ничего не показывая! Меняются тренера,игроки и только Аверин не понятно за какие заслуги в команде!
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wolkov
Ответ _Абырвалг_
Это просто позор какой-то! Броуновское-беспорядочное движение продолжается.Что делает в команде Аверин-любимец ЮНЯ? А Красковский-Полунин-Коршков и прочие чеховичи? Пора за неуважение к собственным болельщикам рублём наказывать все вот Это! Безнадега полная!
Аверин на травме с начала сезона, так что его считаю, что нет. А вот красковский, осипов, полунин - это не для серьезных задач игроки
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Николай Столяров
Продолжается бестолковая игра Локомотива, зачем нужен такой бесполезный игрок как Чехович, не передачу отдать, не бросить не может , первый гол за Исаевым, зачем выкатыватся из ворот на 5 метров
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+1
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Ярославец75
Ответ _Абырвалг_
Это просто позор какой-то! Броуновское-беспорядочное движение продолжается.Что делает в команде Аверин-любимец ЮНЯ? А Красковский-Полунин-Коршков и прочие чеховичи? Пора за неуважение к собственным болельщикам рублём наказывать все вот Это! Безнадега полная!
Я уже жду выхода Аверина. Хотя еще недавно хотел его ухода.
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Mi4eL
"Вам что от хоккея шайбы что ли нужны? Это не шуточки какие то а серьезное мероприятие" Ждал от Никитина таких слов на прессухе...
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_Абырвалг_
Это просто позор какой-то! Броуновское-беспорядочное движение продолжается.Что делает в команде Аверин-любимец ЮНЯ? А Красковский-Полунин-Коршков и прочие чеховичи? Пора за неуважение к собственным болельщикам рублём наказывать все вот Это! Безнадега полная!
+6
-2
+4
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