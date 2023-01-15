«Локомотив» не забил в 2 из 3 последних домашних игр. Команда Никитина проиграла 6 из 7 последних матчей
«Локомотив» проиграл шесть из семи последних матчей в КХЛ.
Команда тренера Игоря Никитина уступила московскому «Динамо» (0:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
На этом промежутке ярославский клуб обыграл «Северсталь» (6:2) – это произошло в прошлом матче.
Кроме того, «Локомотив» не смог забить ни одного гола в двух из трех последних домашних игр. Помимо матча с «Динамо», 11 января ярославцы ни разу не отличились в игре с «Трактором» (0:1).
«Локомотив» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 52 матчах.
Ты спроси кто получает больше его где они сегодня были, умник!