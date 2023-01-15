«Сиэтл» обыграл «Чикаго», забив 8+ голов 4-й раз в сезоне. У клуба 7 побед подряд в одном выездном турне – рекорд НХЛ

Теги Чикаго НХЛ рекорды Сиэтл Дэйв Хэкстол Хоккей

«Сиэтл» одержал 7 побед подряд в одном выездном турне – рекорд НХЛ.

Сегодня «Кракен» обыграл «Чикаго» (8:5) в очередном матче регулярного чемпионата. Первые 6 шайб были заброшены в первом периоде – после 7 бросков в створ. 

Ранее в сезоне команда забрасывала 8 или более шайб еще трижды – в играх против «Сан-Хосе» (8:5), «Лос-Анджелеса» (9:8 ОТ) и «Оттавы» (8:4).

Это максимальный показатель с сезона-2011/12, когда столько же таких матчей было в активе «Питтсбурга». 

«Сиэтл» довел победную серию до 8 матчей. Команда под руководством Дэйва Хэкстола идет на втором месте в Тихоокеанском дивизионе с 56 очками в 42 играх. 

5 комментариев

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Александр Морозов
4 равных тройки.
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ogent
Ответ smiakishev
У Данна +6, у Ларссона +7
+7 это просто суперрезультат при 8 забитых шайбах и счёте 8-5
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Егор Ковынёв
Красавчики, не сбавлять!)
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smiakishev
У Данна +6, у Ларссона +7
+1
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+1
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Никита Алексеевич
Кто бы мог подумать,в начале сезона ,что сиэтл будет так хорош
+5
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+5
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