«Сиэтл» обыграл «Чикаго», забив 8+ голов 4-й раз в сезоне. У клуба 7 побед подряд в одном выездном турне – рекорд НХЛ

«Сиэтл» одержал 7 побед подряд в одном выездном турне – рекорд .

Сегодня «Кракен» обыграл « » (8:5) в очередном матче регулярного чемпионата. Первые 6 шайб были заброшены в первом периоде – после 7 бросков в створ.

Ранее в сезоне команда забрасывала 8 или более шайб еще трижды – в играх против «Сан-Хосе» (8:5), «Лос-Анджелеса» (9:8 ОТ) и «Оттавы» (8:4).

Это максимальный показатель с сезона-2011/12, когда столько же таких матчей было в активе «Питтсбурга».

« » довел победную серию до 8 матчей. Команда под руководством Дэйва Хэкстола идет на втором месте в Тихоокеанском дивизионе с 56 очками в 42 играх.