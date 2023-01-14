Экс-форвард «Авангарда» Фищенко перешел в «Хумо» из Ташкента

Теги Авангард переходы чемпионат Казахстана ВХЛ Буран Иван Фищенко Хумо Хоккей

Экс-форвард «Авангарда» Иван Фищенко перешел в «Хумо» из Ташкента. 

27-летний игрок начал текущий сезон в «Буране», где набрал 7 (2+5) очков в 18 играх чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути». 

В прошлом сезоне серебряный призер МЧМ-2015 выступал за «Юность» в чемпионате Беларуси.

В 134 матчах в КХЛ за «Авангард» и «Адмирал» Фищенко набрал 17 (7+10) очков, в 13 играх Кубка Гагарина добавил еще 2 (1+1) балла. 

«Хумо» выступает в чемпионате Казахстана и занимает текущее 3-е место в таблице. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ыжык
А как хорошо начинал. Даже вроде в сборную брали. Но потом парень понял что жизнь удалась и тренироваться не нужно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий