Экс-форвард «Авангарда» Фищенко перешел в «Хумо» из Ташкента

Экс-форвард « » перешел в «Хумо» из Ташкента.

27-летний игрок начал текущий сезон в « », где набрал 7 (2+5) очков в 18 играх чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути».

В прошлом сезоне серебряный призер МЧМ-2015 выступал за «Юность» в чемпионате Беларуси.

В 134 матчах в КХЛ за «Авангард» и «Адмирал» Фищенко набрал 17 (7+10) очков, в 13 играх Кубка Гагарина добавил еще 2 (1+1) балла.

« » выступает в чемпионате Казахстана и занимает текущее 3-е место в таблице.