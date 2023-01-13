КХЛ объяснила незасчитанный гол московского «Динамо» в матче со СКА
КХЛ опубликовала объяснения на тему незасчитанного гола «Динамо» в матче со СКА.
Питерцы одержали победу со счетом 2:0.
«На 44-й минуте матча после взятия ворот командой «Динамо» Москва главный тренер команды СКА инициировал запрос на предмет блокировки вратаря при взятии ворот. В результате видеопросмотра определено: была блокировка вратаря – отмена взятия ворот», – говорится на сайте лиги.
В видеоролике, который опубликовала КХЛ касательно этого эпизода, приводится три тезиса в пользу решения о блокировке вратаря.
1. Вратарь накрывает шайбу щитками;
2. Атакующий игрок воздействует коньком на щиток вратаря;
3. В результате воздействия на щиток шайба пересекает линию ворот.
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