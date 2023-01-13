Шевченко об обмене Яроша в ЦСКА: «Семейные обстоятельства» – хрень собачья. Его выгнал новый горе-менеджер «Авангарда», он ему не нравился»

Алексей Шевченко рассказал, почему «Авангард» обменял Кристиана Яроша в ЦСКА.

«Узнал сегодня, что некие «семейные обстоятельства», которые появились у Кристиана Яроша – хрень собачья.

Его выгнал новый горе-менеджер «Авангарда», он ему не нравился. А то придумали «девушка-фотограф в Москве» и прочее», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

Генменеджер «Авангарда» о Яроше: «С учетом семейных обстоятельств решили, что обмен – лучший вариант. Алексеев – талантливый игрок, рассчитываем на него»