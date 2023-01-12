Терещенко об «Ак Барсе» при Билялетдинове: «Хоккеисты, считающие себя великими, вынуждены спуститься с небес на землю. Команда претендует на Кубок Гагарина»

Теги Ак Барс Алексей Терещенко Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Алексей Терещенко высказался относительно изменений в игре «Ак Барса».

Казанская команда выиграла пять последних матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Как изменилась игра «Ак Барса» после возвращения Зинэтулы Билялетдинова?

– У команды еще не до конца, но появилась игровая дисциплина в том смысле, что действительно означает это понятие.

Хоккеисты, считающие себя великими, вынуждены были спуститься с небес на землю и начать работать по-настоящему.

– Способны ли казанцы подняться выше в турнирной таблице Востока?

– Думаю, что «Ак Барс», несмотря ни на что, остается претендентом на Кубок Гагарина.

Если звезды казанского клуба поймут и примут философию Билялетдинова, то при их уровне мастерства все получится. Если нет, они перестанут попадать в состав.

Единственной проблемой «Ак Барса», способной стать серьезным барьером на пути решения амбициозных задач, являются вратари, играющие в этом сезоне очень неровно, – сказал бывший нападающий казанского клуба.

1 комментарий

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wolf 100
верно подмечено ,вратари играют неровно,это все подметили,мифтахов особенно слабоват в буллитах
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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