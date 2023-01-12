Терещенко об «Ак Барсе» при Билялетдинове: «Хоккеисты, считающие себя великими, вынуждены спуститься с небес на землю. Команда претендует на Кубок Гагарина»

высказался относительно изменений в игре «Ак Барса».

Казанская команда выиграла пять последних матчей подряд в Фонбет чемпионате .

– Как изменилась игра « » после возвращения ?

– У команды еще не до конца, но появилась игровая дисциплина в том смысле, что действительно означает это понятие.

Хоккеисты, считающие себя великими, вынуждены были спуститься с небес на землю и начать работать по-настоящему.

– Способны ли казанцы подняться выше в турнирной таблице Востока?

– Думаю, что «Ак Барс», несмотря ни на что, остается претендентом на .

Если звезды казанского клуба поймут и примут философию Билялетдинова, то при их уровне мастерства все получится. Если нет, они перестанут попадать в состав.

Единственной проблемой «Ак Барса», способной стать серьезным барьером на пути решения амбициозных задач, являются вратари, играющие в этом сезоне очень неровно, – сказал бывший нападающий казанского клуба.