Терещенко об «Ак Барсе» при Билялетдинове: «Хоккеисты, считающие себя великими, вынуждены спуститься с небес на землю. Команда претендует на Кубок Гагарина»
Алексей Терещенко высказался относительно изменений в игре «Ак Барса».
Казанская команда выиграла пять последних матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
– Как изменилась игра «Ак Барса» после возвращения Зинэтулы Билялетдинова?
– У команды еще не до конца, но появилась игровая дисциплина в том смысле, что действительно означает это понятие.
Хоккеисты, считающие себя великими, вынуждены были спуститься с небес на землю и начать работать по-настоящему.
– Способны ли казанцы подняться выше в турнирной таблице Востока?
– Думаю, что «Ак Барс», несмотря ни на что, остается претендентом на Кубок Гагарина.
Если звезды казанского клуба поймут и примут философию Билялетдинова, то при их уровне мастерства все получится. Если нет, они перестанут попадать в состав.
Единственной проблемой «Ак Барса», способной стать серьезным барьером на пути решения амбициозных задач, являются вратари, играющие в этом сезоне очень неровно, – сказал бывший нападающий казанского клуба.
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