Сергачев – 6-й действующий защитник из России с 400 матчами в НХЛ. У него 204 очка

Теги рейтинги Тампа-Бэй НХЛ Дмитрий Орлов Дмитрий Куликов Никита Зайцев Никита Задоров Иван Проворов Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев – 6-й действующий защитник из России с 400 матчами в НХЛ.

Защитник «Тампы» отметился результативной передачей в юбилейном матче против «Ванкувера» (5:4). 

Сергачев присоединился к Дмитрию Куликову («Анахайм», 847 игр), Дмитрию Орлову («Вашингтон», 671), Никите Задорову («Калгари», 528), Ивану Проворову («Филадельфия», 492) и Никите Зайцеву («Оттава», 417).

Следующий кандидат – Владислав Гавриков («Коламбус», 244). 

По числу набранных очков Сергачев (204, 42+162) идет на 4-м месте, уступая Орлову (249, 59+190), Куликову (207, 44+163) и Проворову (205, 61+144).

Сергачев набрал 30-е очко в сезоне в матче против «Ванкувера». Он ударил Гарланда по лицу в стычке на 60-й минуте

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1 комментарий

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Никита Алексеевич
Всех наших обгонит среди действующих по очкам
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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