Сергачев – 6-й действующий защитник из России с 400 матчами в НХЛ. У него 204 очка

– 6-й действующий защитник из России с 400 матчами в .

Защитник « » отметился результативной передачей в юбилейном матче против «Ванкувера» (5:4).

Сергачев присоединился к Дмитрию Куликову («Анахайм», 847 игр), Дмитрию Орлову («Вашингтон», 671), («Калгари», 528), («Филадельфия», 492) и Никите Зайцеву («Оттава», 417).

Следующий кандидат – Владислав Гавриков («Коламбус», 244).

По числу набранных очков Сергачев (204, 42+162) идет на 4-м месте, уступая Орлову (249, 59+190), Куликову (207, 44+163) и Проворову (205, 61+144).

Сергачев набрал 30-е очко в сезоне в матче против «Ванкувера». Он ударил Гарланда по лицу в стычке на 60-й минуте