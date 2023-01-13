Сергачев набрал 30-е очко в сезоне в матче против «Ванкувера». Он ударил Гарланда по лицу в стычке на 60-й минуте

набрал 30-е очко в сезоне в матче с « ».

Защитник « » ассистировал Кори Перри в матче регулярного чемпионата против «Кэнакс» (5:4).

На его счету стало 30 (6+24) очков в 38 матчах сезона при общей полезности «минус 1».

Сегодня Сергачев (23:27, 1:50 – в большинстве, 1:27 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок.

Во время стычки, возникшей на 60-й минуте, россиянин ударил форварда канадского клуба по лицу. Судьи в игре оставили эпизод без внимания.