Сергачев набрал 30-е очко в сезоне в матче против «Ванкувера». Он ударил Гарланда по лицу в стычке на 60-й минуте

Теги драки Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Конор Гарланд Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев набрал 30-е очко в сезоне в матче с «Ванкувером».

Защитник «Тампы» ассистировал Кори Перри в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кэнакс» (5:4). 

На его счету стало 30 (6+24) очков в 38 матчах сезона при общей полезности «минус 1». 

Сегодня Сергачев (23:27, 1:50 – в большинстве, 1:27 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок. 

Во время стычки, возникшей на 60-й минуте, россиянин ударил форварда канадского клуба Конора Гарланда по лицу. Судьи в игре оставили эпизод без внимания. 

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3 комментария

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Марк Рейман
Могут дискву дать на следующую игру.
+2
0
+2
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Shamarin
Его 400 игра а НХЛ. Хорошо идёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dedete
Набрал 30-е очко за удар по лицу? )
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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