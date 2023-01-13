Василевский одержал 18-ю победу в сезоне, 4-й раз пропустив 4+ шайбы за игру. Он отразил 36 из 40 бросков «Ванкувера»

одержал 18-ю победу в сезоне, 4-й раз пропустив 4+ шайбы за игру.

Вратарь « » отразил 36 бросков из 40 в матче регулярного чемпионата с « » (5:4).

В концовке он помешал игрокам «Кэнакс» перевести игру в овертайм.

Победа стала для россиянина 5-й в последних 6 матчах. Всего в сезоне у него 18 побед и 11 поражений (91,7% сэйвов, коэффициент надежности – 2,52).