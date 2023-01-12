Будро, вероятно, оставит Экман-Ларссона в запасе на матч с «Тампой». Зарплата защитника «Ванкувера» – 7,26 млн долларов

Теги Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Брюс Будро Оливер Экман-Ларссон Хоккей

Оливер Экман-Ларссон может не сыграть в предстоящем матче «Ванкувера».

31-летний защитник «Кэнакс», скорее всего, пропустит игру регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» по решению главного тренера команды Брюса Будро.

«Потенциально это правда», – таким образом специалист ответил на вопрос о том, остается ли шведский игрок в запасе.

На утренней раскатке в преддверии игры Экман-Ларссон тренировался в четвертой паре защитников.

Хоккеист набрал 19 (1+18) очков при полезности «минус 14» в 40 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 20:26.

Кэпхит Экман-Ларссона составляет 7,26 миллиона долларов. Он третий в списке зарплат команды – больше только у Куинна Хьюза (7,85 млн) и Элиаса Петтерссона (7,35 млн).

2 комментария

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Сергей Орлов
А ведь одно время очень здорово играл и потенциал бешеный был.
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anadolik
Там ещё у Аризоны почти миллион в платёжке по нему, игрок за 8.25 в запасе, а у него ещё после этого сезона 4 года по контракту
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