Будро, вероятно, оставит Экман-Ларссона в запасе на матч с «Тампой». Зарплата защитника «Ванкувера» – 7,26 млн долларов

может не сыграть в предстоящем матче « ».

31-летний защитник «Кэнакс», скорее всего, пропустит игру регулярного чемпионата против « » по решению главного тренера команды .

«Потенциально это правда», – таким образом специалист ответил на вопрос о том, остается ли шведский игрок в запасе.

На утренней раскатке в преддверии игры Экман-Ларссон тренировался в четвертой паре защитников.

Хоккеист набрал 19 (1+18) очков при полезности «минус 14» в 40 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 20:26.

Кэпхит Экман-Ларссона составляет 7,26 миллиона долларов. Он третий в списке зарплат команды – больше только у Куинна Хьюза (7,85 млн) и Элиаса Петтерссона (7,35 млн).