Крикунов про Яшкина: «В НХЛ только 1-2 звенья играют, остальные – для поддержки штанов. Чего в них Дмитрий покажет? Ничего»

высказался о перспективах Дмитрия Яшкина проявить себя в .

Нападающий набрал 43 (29+14) очка в 49 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за СКА.

В сезоне-2021/22 хоккеисты из-за травмы сыграл всего 12 игр за «Аризону».

– Хоккеист, которого вы хорошо знаете по работе в московском «Динамо», , стал лидером и в СКА. Ожидаемо?

– Еще в начале сезона говорил, что Яшкину нужен хороший центральный нападающий. И с тем же Хуснутдиновым у него хорошо получается, классный центр.

– Яшкин вернулся на тот уровень, который у него был до отъезда в НХЛ?

– Думаю, даже прибавил. Он много атакует – со средней, длинной дистанции, постоянно нацелен на ворота, а не только на пятачке хорош.

Голы забивает иногда с неудобной руки. Почему у него не получилось в НХЛ? Наверное, травма сыграла роль. А так по идее должен был там закрепиться, но чего-то не сработало. Или в своих силах не был уверен до конца...

Но в он в порядке, сделал хороший выбор. Правда, думал, что его заберет «Ак Барс». Там бы сложилась классная связка с Кагарлицким и Шипачевым.

– С такой игрой Яшкин сможет вернуться в НХЛ? Создается впечатление, что это он держит в уме?

– Наверное. Но его уже два раза там пробовали. Может, какой-то клуб еще раз рискнет. Но тут для успеха тоже требуется доверие.

Ведь в НХЛ, по сути, только первое и второе звенья играют, а остальные больше для поддержки штанов. Чего в них Дмитрий покажет? Ничего.

Если хотя бы во втором звене дали себя показать, то, наверное, вышла бы другая картина, – сказал бывший главный тренер сборной России.