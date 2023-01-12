Крикунов про Яшкина: «В НХЛ только 1-2 звенья играют, остальные – для поддержки штанов. Чего в них Дмитрий покажет? Ничего»

Теги СКА Владимир Крикунов НХЛ КХЛ Дмитрий Яшкин Хоккей

Владимир Крикунов высказался о перспективах Дмитрия Яшкина проявить себя в НХЛ.

Нападающий набрал 43 (29+14) очка в 49 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за СКА.

В сезоне-2021/22 хоккеисты из-за травмы сыграл всего 12 игр за «Аризону».

– Хоккеист, которого вы хорошо знаете по работе в московском «Динамо», Дмитрий Яшкин, стал лидером и в СКА. Ожидаемо?

– Еще в начале сезона говорил, что Яшкину нужен хороший центральный нападающий. И с тем же Хуснутдиновым у него хорошо получается, классный центр.

– Яшкин вернулся на тот уровень, который у него был до отъезда в НХЛ?

– Думаю, даже прибавил. Он много атакует – со средней, длинной дистанции, постоянно нацелен на ворота, а не только на пятачке хорош.

Голы забивает иногда с неудобной руки. Почему у него не получилось в НХЛ? Наверное, травма сыграла роль. А так по идее должен был там закрепиться, но чего-то не сработало. Или в своих силах не был уверен до конца...

Но в КХЛ он в порядке, СКА сделал хороший выбор. Правда, думал, что его заберет «Ак Барс». Там бы сложилась классная связка с Кагарлицким и Шипачевым.

– С такой игрой Яшкин сможет вернуться в НХЛ? Создается впечатление, что это он держит в уме?

– Наверное. Но его уже два раза там пробовали. Может, какой-то клуб еще раз рискнет. Но тут для успеха тоже требуется доверие.

Ведь в НХЛ, по сути, только первое и второе звенья играют, а остальные больше для поддержки штанов. Чего в них Дмитрий покажет? Ничего.

Если хотя бы во втором звене дали себя показать, то, наверное, вышла бы другая картина, – сказал бывший главный тренер сборной России.

7 комментариев

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samus13
Расскажите ему про ростеры Каролины, Вегаса, Ойлерз, Сиэттла, ЛА
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Артем Зырянов
Эти и другие мифы об НХЛ читайте в интервью Владимира Крикунова.
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Savini
Так Яшкин не в боттом ехал играть, а как раз в топ-6, пусть и аутсайдера, но что-то другим танцорам это не мешает. Да и в современной НХЛ, 3-4 звенья уже очень даже играющие. Яшкин хороший хок для КХЛ, но в НХЛ он не заиграет
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hershe1
точно...жаль, что у него было мало времени показать себя...и эта травма так некстати....не в ту команду он попал...ему бы к лосям или жукам
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Алекс Ну
Да он хороший снайпер, особенно для КХЛ, а там ему конечно не попёрло из-за травмы.
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sfilatov13
насчёт штанов - в точку
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hhlg
Особенно второй раз, когда в начале сезона в Аризоне его вырубил Боровецки лол ;)
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