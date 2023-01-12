«Адмирал» обыграл «Металлург», уступая 0:1 к 55-й минуте. Магнитогорцы проиграли 6 из 8 последних матчей

«Металлург» проиграл шесть из восьми последних матчей в КХЛ.

Магнитогорский клуб уступил «Адмиралу» (1:2 Б) в серии буллитов в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

При этом команда тренера Ильи Воробьева большую часть игры лидировала в счете – счет был открыт в первом периоде. Дальневосточники смогли перевести игру в овертайм на 55-й минуте в третьем периоде благодаря голу Павла Шэна.

В серии буллитов обе команды выполнили 12 бросков в общей сложности – точным из них оказался только один. Гол Даниила Гутика принес «Адмиралу» два очка в этом матче.

Магнитогорцы одержали только две победы в последних восьми играх – над «Ак Барсом» (4:2) и «Локомотивом» (3:2).