«Адмирал» обыграл «Металлург», уступая 0:1 к 55-й минуте. Магнитогорцы проиграли 6 из 8 последних матчей

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

«Металлург» проиграл шесть из восьми последних матчей в КХЛ.

Магнитогорский клуб уступил «Адмиралу» (1:2 Б) в серии буллитов в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

При этом команда тренера Ильи Воробьева большую часть игры лидировала в счете – счет был открыт в первом периоде. Дальневосточники смогли перевести игру в овертайм на 55-й минуте в третьем периоде благодаря голу Павла Шэна.

В серии буллитов обе команды выполнили 12 бросков в общей сложности – точным из них оказался только один. Гол Даниила Гутика принес «Адмиралу» два очка в этом матче.

Магнитогорцы одержали только две победы в последних восьми играх – над «Ак Барсом» (4:2) и «Локомотивом» (3:2).

5 комментариев

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Scrappy_Coco
Красавчики Адмирал, натянули это воробьевское убожище.Сколько ещё надо позорить команду, пока руководство решит уже отправить в отставку его губейшество илайшу воробушка.
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Кирилл Абдалов
Адмирал топ!! У делали нос магнитке!! Если бы не ПАСКУАЛЕ АДМИРАЛ БЫ ВЫИГРАЛ В ОСНОВНОЕ время.
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Виталий Желтоусов
Адмирал супер!!! Но это только регулярка. В плей офф надеюсь они будут так же хороши.
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Сергей Кузнецов
Игра Металлурга редкое говнище! И это с ТАКОЙ атакой!! Второй Трактор. Такой стиль точно прописан в книге Красная машина?!
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Огюст
Моряков с победой !
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