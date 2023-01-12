Константин Власов: «Василевский – самый стабильный вратарь за всю историю российского хоккея. Игроки такого уровня появляются раз в 10 лет»

Теги Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Андрей Василевский Динамо Руслан Сулейманов Константин Власов Хоккей

Тренер вратарей «Динамо» поделился мнением о том, кто является лучшим голкипером России.

– Номер один – Андрей Василевский. На мой взгляд, он самый стабильный вратарь за всю историю российского хоккея. Андрей с 13-14 лет играл на хорошем уровне без спадов, что в данном возрасте большая редкость.

Смотрите: в «Салавате Юлаеве-1994» не было звездных игроков, если не ошибаюсь, только два хоккеиста играют на данный момент в ВХЛ. Но команда дважды стала чемпионом России в своем возрасте. Все это благодаря уверенной игре Василевского. 

Главный тренер Руслан Сулейманов понимал, что в команде нет сильных исполнителей, но есть классный вратарь, так что игра строилась от обороны и во многом зависела от Андрея. Хоккеисты терпели и ждали своего момента, так что игры в основном заканчивались с минимальным счетом, а Андрей редко пропускал больше двух голов за матч.

– То есть, вы уже тогда понимали, что из 13-14 летнего Василевского вырастет суперзвезда?

– Все специалисты понимали, что у парня просто огромные перспективы. Андрей играл за сборную России не только за свой год, но и на два года старше. Это большая редкость у хоккейных вратарей.

Было очень важно правильно развить такой потенциал. В хоккее были такие случаи, когда интересные и перспективные вратари не реализовали себя: где-то их перегружали физически и появлялись травмы, где-то они ломались психологически, что мешало их дальнейшему росту. Андрей прошел эти этапы ровно благодаря своему отцу, который тоже играл в воротах.

– Вратарь уровня Василевского рождается раз в десятилетия? Или если настроить систему, то таких можно выпускать раз в несколько лет?

– Нет, это не система. Можно выращивать хороших вратарей, но игроки уровня Василевского, с таким стержнем, генетикой и талантом, появляются раз в десять лет, – сказал Константин Власов.

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1 комментарий

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Сидни Кросби 2
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В последних 3 играх пропускал по 3 шайбы,стабильный вратарь,болтун.
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