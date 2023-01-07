Василевский отразил 16 из 19 бросков «Виннипега» и прервал серию из 3 побед. Он пропустил прошлый матч «Тампы» из-за болезни
Андрей Василевский отразил 16 из 19 бросков «Виннипега» и прервал серию из 3 побед.
«Тампа» уступила «Джетс» (2:4) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Канадский клуб забросил четвертую шайбу в пустые ворота.
Россиянин провел свой первый матч в календарном 2023 году. Василевский должен был сыграть в прошлом матче против «Миннесоты» (1:5), но в итоге пропустил игру из-за болезни.
В результате его сменщик Брайан Эллиотт сыграл дважды за 2 дня.
У Андрея стало 16 побед при 11 поражениях в 27 матчах сезона (91,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,45).
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