Василевский отразил 16 из 19 бросков «Виннипега» и прервал серию из 3 побед. Он пропустил прошлый матч «Тампы» из-за болезни

отразил 16 из 19 бросков « » и прервал серию из 3 побед.

« » уступила «Джетс» (2:4) в рамках регулярного чемпионата . Канадский клуб забросил четвертую шайбу в пустые ворота.

Россиянин провел свой первый матч в календарном 2023 году. Василевский должен был сыграть в прошлом матче против «Миннесоты» (1:5), но в итоге пропустил игру из-за болезни.

В результате его сменщик сыграл дважды за 2 дня.

У Андрея стало 16 побед при 11 поражениях в 27 матчах сезона (91,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,45).