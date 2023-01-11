У Панарина 4 из 4 на буллитах в этом сезоне. За карьеру – 23 из 36 с лучшим % среди всех игроков с 30+ попытками (63,9)
У Артемия Панарина 4 из 4 в сериях послематчевых буллитов в этом сезоне.
Сегодня форвард «Рейнджерс» принес победу своей команде в матче с «Миннесотой» (4:3 Б).
В текущем сезоне у Панарина 4 удачных броска из 4 попыток. За карьеру – 23 из 36.
С 63,9% эффективности Артемий занимает первое место среди всех игроков с 30 или более попытками за карьеру.
В топ-5 также входят Вячеслав Козлов (58,7%, 27 из 46), Эрик Кристенсен (52,7%, 29 из 55), Алеш Коталик (50%, 22 из 44), Ти Джей Оши («Вашингтон», 49%, 47 из 96).
Послематчевые буллиты в регулярном чемпионате НХЛ были введены в сезоне-2005/06.
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