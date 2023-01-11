Панарин забил победный буллит в игре с «Миннесотой». У него 0+1 в 3 последних матчах
Артемий Панарин забил победный буллит в игре с «Миннесотой».
Его точный бросок принес «Рейнджерс» победу над «Уайлд» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
В основное и дополнительное время россиянин (24:00, 4:54 – в большинстве, «0») очков не набрал. В 3 последних играх на его счету 1 передача, в сезоне – 45 (11+34) очков в 42 матчах.
Сегодня Панарин нанес 1 бросок в створ и сделал 3 перехвата при 1 потере шайбы.
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