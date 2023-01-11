21-летний Зайдер – 2-й в списке самых молодых защитников «Детройта» с 4 передачами за матч
Мориц Зайдер – 2-й в списке самых молодых защитников «Детройта» с 4 передачами за матч.
21-летний немец отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (7:5).
На его счету 17 (2+15) очков в 31 матче сезона при полезности «минус 13».
Он повторил клубный рекорд «Ред Уингс» по числу передач за один матч для защитников. В прошлый раз ассистентский покер делал Майк Грин в октябре 2017 года.
В списке самых молодых игроков клуба с таким достижением Зайдер занял 2-е место после Рида Ларсона (февраль 1978 года).
Комментарии