21-летний Зайдер – 2-й в списке самых молодых защитников «Детройта» с 4 передачами за матч

– 2-й в списке самых молодых защитников « » с 4 передачами за матч.

21-летний немец отличился в матче регулярного чемпионата с « » (7:5).

На его счету 17 (2+15) очков в 31 матче сезона при полезности «минус 13».

Он повторил клубный рекорд «Ред Уингс» по числу передач за один матч для защитников. В прошлый раз ассистентский покер делал в октябре 2017 года.

В списке самых молодых игроков клуба с таким достижением Зайдер занял 2-е место после Рида Ларсона (февраль 1978 года).