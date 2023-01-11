Петунин о 1-м хет-трике в КХЛ: «Где-то повезло. Не особо шла игра в этом сезоне по голам»

Теги Северсталь КХЛ Александр Петунин Хоккей

Александр Петунин прокомментировал свой хет-трик в матче с «Торпедо» (5:4 Б).

Нападающий «Северстали» впервые забросил три шайбы в одной игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хорошая, трудовая победа. Ребята молодцы. Саша Самонов молодец, вышел вместо Шугаева.

Хет-трик? Где-то сегодня повезло. Не особо шла игра в этом сезоне по голам. Конечно, рад. Скрывать не буду.

Сейчас день отдохнем, восстановим силы. Впереди много важных игр. Как я уже говорил, плей-офф для нас уже начался», – сказал Петунин.

В 46 матчах этого сезона нападающий набрал 25 (16+9) очков.

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