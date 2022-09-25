Петунин о 5:2 с «Барысом» после 3 поражений: «Северстали» нужно было реабилитироваться»

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Александр Петунин оценил победу «Северстали» над «Барысом» (5:2).

«До этой игры потерпели [три] поражения, нужно было реабилитироваться. Все ребята очень серьезно отнеслись к матчу, плюс не было главного тренера. Все выложились, в меньшинстве пластались, вся команда играла на победу, не было равнодушных. И Шуга [Шугаев] нас подтащил в каких-то моментах.

Нужно было играть строго, не допускать ошибок, забить больше соперника. Каждый понимает серьезность ситуации, что нам нельзя проигрывать, поэтому серьезно настроились на игру», – сказал нападающий «Северстали».

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