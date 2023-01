Быков о матче с Канадой на ЧМ-1993: «Линдрос ничего мог сделать, если убирать пространство. Кария – нападающий по стилю ближе к нашему хоккею»

вспомнил события матча ЧМ-1993 против сборной Канады.

Россия обыграла Канаду со счетом 7:4 в полуфинале турнира.

– Перенесемся в полуфинал с Канадой. За нее играли , , уже опытные игроки НХЛ. Хоть немного страшно было, или к тому моменту этого слова в вашем лексиконе не имели?

– Перед любым матчем должен быть хороший спортивный мандраж. Когда он есть, это говорит о готовности, нацеленности, сконцентрированности игрока. А матч России с Канадой – классика и для нас, и для них. Помимо того, что есть еще дерби с США. Боязни, безусловно, не было.

Для некоторых ребят проходил первый такой матч в карьере, но таких игр ждешь. Это тест, проверка на характер и твои качества. Для нас эта игра была очень интересной.

Да, ходило много разговоров о той Канаде. Про Эрика Линдроса – очень большого, очень мощного игрока, который хорошо выступал. О Поле Карии много говорили – это техничный нападающий, который вообще по стилю ближе к нашему хоккею. Там и других сильных хоккеистов хватало, очень серьезная команда.

– В своей книге назвал ту победу «вторым чудом на льду», потому что сборная России отыгралась с 1:3, несмотря на травмы. У вас остались такие же эмоции от матча?

– В спорте такие чудеса были, есть и будут, в этом его прелесть, то, за что любят. Если борешься до последних секунд, получается совершить невозможное в любой ситуации.

Слово «вера» должно присутствовать, быть с командой до конца. Мы проигрывали 1:3, но по ходу матча чувствовали, что у нас есть шансы, не уступали вчистую. Постепенно набирали обороты, выполняли свое дело и не опускали руки. Играли до конца и смогли добиться успеха.

Здесь помог и опыт Бориса Петровича. Он знал, как себя вести в таких ситуациях, а мы со своей стороны подбадривали ребят. Если нужно было лечь под шайбу – ложились, если забить – забивали. Конечно, сработал фактор психологии. Соперник, поведя в счете, дал себе слабину, а мы старались набирать обороты.

Это была прекрасная командная победа. У нас собралась великолепная сборная, многие ребята потом сделали громкие карьеры в России, НХЛ и Европе. Они умели переигрывать соперника, превозмогать трудности, если нужно.

Атмосфера в команде была не только дружеская, но и очень профессиональная. Это очень важно. Для всех Канада была хорошим раздражителем, а на кону для многих стоял первый титул чемпиона мира.

– С Линдросом, которого тогда называли The Next One, в углу площадки, случаем, не пересекались?

– Наше звено больше всего и выходило против его тройки. Нужно было играть за счет своих качеств. За счет хорошего катания и быстроты правильно позиционно с ним играть, чтобы не уступить в единоборствах.

Физически он был намного крепче, но если убирать у него пространство, он ничего не смог бы уже сделать. Мы постарались сыграть плотнее и строже, но это все равно очень сильный игрок.

Меня раньше Виктор Васильевич Тихонов ставил и против Марио Лемье, так что я знал, как себя вести против габаритных игроков. И против больших ребят можно находить контрмеры, – сказал бывший главный тренер сборной России.