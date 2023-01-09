Сергей Коньков: «Перед «Сочи» не ставят задачу выиграть Кубок Гагарина. Но надо понимать, что у них постоянно забирают лидеров»

высказался о том, что «Сочи» повторил антирекорд по поражениям подряд в .

Сочинская команда уступила в 19 играх подряд.

«Если посмотреть матчи «Сочи», то можно заметить, что команда играет достаточно упорно. В играх со СКА, ЦСКА, «Локомотивом» был бой. Есть проигрыши в овертаймах и буллитах. Команда сражается, она не бросает играть.

Но надо понимать, что ее постоянно обезглавливают, что у нее постоянно забирают лидеров. Ребята, которые только-только начинают хорошо себя проявлять, уезжают в СКА. Конечно, это бьет по командным сочетаниям.

Кроме того, это серьезный психологический момент. После ухода лидеров на ребят, которые остались в команде, выпадает больше ответственности и новые роли. К ним тоже нужно адаптироваться. Мастерства и опыта сочинцам не хватает. Ребята, которые могли бы брать на себя ответственность, уехали.

Надо понимать, что «Сочи» работает на перспективу. Он обязательно должен существовать. Думаю, что в ближайшее время мы еще увидим там ребят, которые получат игровую практику.

Перед «Сочи» никто не ставит задачу выиграть Кубок Гагарина. Надо понимать, какую функцию выполняет команда. Это та же функция, которая была у новокузнецкого «Металлурга», где обкатывали молодых игроков. И она с ней прекрасно справляется.

Ребята выкладываются и сражаются, но игроки, которые ушли, до этого начали давать результат. Поэтому нужно время для того, чтобы образовались новые взаимосвязи.

У «Ак Барса» не все гладко было, хотя уровень мастерства, финансирования и тренерского штаба отличные. Что тут говорить о « »?» – сказал обладатель Кубка Гагарина.