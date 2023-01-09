Бек установил личный рекорд результативности в КХЛ – за «Сибирь». Также повторил рекорд клуба по голевым передачам за сезон – 32

Нападающий «Сибири» Тэйлор Бек установил личный рекорд результативности в .

31-летний форвард новосибирского клуба сделал две результативных передачи в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 Б).

Таким образом, на его счету теперь 44 (12+32) очка в 50 играх.

Предыдущее достижение – 43 (16+27) результативных балла в 56 матчах регулярного чемпионата-2020/2021 в составе « ».

Также Бек повторил клубный рекорд « » по передачам за одну регулярку – 32 результативных паса. Столько же было у (2013/2014) и (2014/2015).