Бек установил личный рекорд результативности в КХЛ – за «Сибирь». Также повторил рекорд клуба по голевым передачам за сезон – 32

Теги Металлург Мг Сибирь КХЛ Йори Лехтеря Ярно Коскиранта Тэйлор Бек Хоккей

Нападающий «Сибири» Тэйлор Бек установил личный рекорд результативности в КХЛ.

31-летний форвард новосибирского клуба сделал две результативных передачи в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 Б).

Таким образом, на его счету теперь 44 (12+32) очка в 50 играх.

Предыдущее достижение – 43 (16+27) результативных балла в 56 матчах регулярного чемпионата-2020/2021 в составе «Металлурга».

Также Бек повторил клубный рекорд «Сибири» по передачам за одну регулярку – 32 результативных паса. Столько же было у Йори Лехтеря (2013/2014) и Ярно Коскиранты (2014/2015).

3 комментария

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Степан Паракин
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Ответ Игорь Бойко
В регулярке хороший показатель, в плей-офф всегда сдуваеться
36 очков за 38 матчей в плей офф. Это сдувается? Это лучше чем в регулярке)
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Серафим Войнов
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Удачи в дальнейшем Бек!!!
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Игорь Бойко
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В регулярке хороший показатель, в плей-офф всегда сдуваеться
+3
-2
+1
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