Бек установил личный рекорд результативности в КХЛ – за «Сибирь». Также повторил рекорд клуба по голевым передачам за сезон – 32
Нападающий «Сибири» Тэйлор Бек установил личный рекорд результативности в КХЛ.
31-летний форвард новосибирского клуба сделал две результативных передачи в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 Б).
Таким образом, на его счету теперь 44 (12+32) очка в 50 играх.
Предыдущее достижение – 43 (16+27) результативных балла в 56 матчах регулярного чемпионата-2020/2021 в составе «Металлурга».
Также Бек повторил клубный рекорд «Сибири» по передачам за одну регулярку – 32 результативных паса. Столько же было у Йори Лехтеря (2013/2014) и Ярно Коскиранты (2014/2015).
3 комментария